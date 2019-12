Veikindi Gylfa komu í veg fyrir að hann gæti jafnað met Gerrard

Gylfi Þór Sigurðsson gat ekki spilað með Everton á Old Trafford í gær vegna veikinda.



Ef það er einhver leikvöllur þar sem Gylfi Þór Sigurðsson hefur fundið sig best á í gegnum tíðina þá gæti það verið Old Trafford í Manchester.





| Duncan Ferguson confirms Gylfi Sigurdsson and Djibril Sidibe miss out on the squad after picking up a sickness bug. #MUNEVE — Everton (@Everton) December 15, 2019



Það kom því mörgum mjög á óvart þegar nafn Gylfa Þórs Sigurðssonar var hvergi á leiksskýrslu Everton fyrir leikinn á móti Manchester United en fljótlega komu skýringar á því.



Gylfi veiktist á hóteli Everton liðsins kvöldið fyrir leikinn og gat ekki spilað daginn eftir.





Only Steven Gerrard has scored more #PL goals at Old Trafford as a visiting player (5) than @Everton’s Gylfi Sigurdsson (4) pic.twitter.com/Yp4rIOjPMu — Premier League (@premierleague) October 30, 2018



Málið var að Gylfi missti ekki aðeins af leiknum heldur einnig af möguleikanum á því að jafna met Steven Gerrard í ensku úrvalsdeildinni.



Steven Gerrard skoraði fimm sinnum fyrir Liverpool á Old Trafford og enginn útileikmaður hefur skorað fleiri mörk á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni.



Gylfi Þór Sigurðsson er kominn með fjögur mörk á Old Trafford en þau hafa öll komið í síðustu fimm leikjum hans í „Leikhúsi draumanna“.





Gylfi Sigurðsson has now scored four Premier League away goals at Old Trafford.



Steven Gerrard is the only player in the competition’s history with more (5). pic.twitter.com/mQRkzxzE8M — Squawka Football (@Squawka) October 28, 2018



Gylfi skoraði fyrir Swansea í 2-1 sigri á Manchester United 16. ágúst 2014, hann jafnaði í 1-1 í 2-1 tap fyrir Manchester United 2. janúar 2016, Gylfi skoraði jöfnunarmark Swansea í 1-1 jafntefli 30. apríl 2017 og hann minnkaði muninn í 2-1 í tapi Everton á Old Trafford 28. október í fyrra.



Gylfi hefur aðeins einu sinni mistekist að skora á Old Trafford síðan að hann var maðurinn á bak við sigur Swansea liðsins í fyrstu umferðinni tímabilið 2014-15. Það var í 4-0 tapi Everton á fyrsta tímabili Gylfa með félaginu.