The Bachelor-stjörnur lentu á Íslandi í gær en misstu af sólinni

Hjónin Ashley Iaconetti og Jared Haibon eru eitt af þekktustu pörum í sögu The Bachelor þáttanna. Bæði hafa þau tekið þátt í The Bachelor og The Bachelorette og einnig í Bachelor in Paradise.



Þau hafa gengið í gegnum súrt og sætt í þáttunum en giftu sig fyrr á þessu ári. Þau eru nú stödd hér á landi og greina bæði frá því á Instagram-síðum sínum.



Þau lenti í gær um klukkan níu um morguninn. Ashley segir í Instagram-stories að hún hafi stillt vekjaraklukkuna svo þau gætu lagt sig í smá stund eftir flugið frá Bandaríkjunum. Það misfórst eitthvað og vöknuðu þau því um kvöldið, þegar sólin var farin.



Bæði tala þau um að hafa misst af sólinni. Þau skelltu sér því í göngutúr um miðborg Reykjavíkur um kvöldið og fengu sér ís. Ashley gekk með ísinn á höfðinu alla leið heim á hótel en þau gista á Sand hótel á Laugaveginum.



Ashley með ísinn á höfðinu. Miklir hæfileikar.