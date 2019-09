Búið að tilkynna næsta piparsvein

Á næstunni hefjast tökur á 24. þáttaröðinni af The Bachelor og í nótt var tilkynnt hver verði næsti piparsveinn Bandaríkjanna sem fjölmargar konur eiga eftir að keppast um.



Þetta var tilkynnt í lokaþættinum af Bachelor in Paradise á ABC í gær en ef þú vilt ekki vita hver sé næsti piparsveinn, ekki lesa restina af þessari grein.



.



.



.



.



.



.



Það er búið að vera þig!



.



.



.



.



.



Næsti piparsveinn heitir Peter Weber og vakti hann athygli í síðustu þáttaröð af The Bachelorette þegar hann náði langt í samkeppni um hjarta Hannah Brown.



Peter starfar sem flugmaður hjá Delta en hér að neðan má sjá þegar Chris Harrison kynnir þáttanna tilkynntu Peter til sögunnar í gær.



Jimmy Kimmel tók vel á móti nýjum piparsveini í spjallþætti sínum í gær.