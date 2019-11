King tryggði Bournemouth sigur á United

Manchester United laut í lægra haldi fyrir Bournemouth, 1-0, á Vitaly vellinum í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.



Joshua King skoraði eina mark leiksins á lokamínútu fyrri hálfleiks. Þetta var fyrsta deildarmark Bournemouth í 358 mínútur.



Norski landsliðsmaðurinn lék skemmtilega á Aaron Wan-Bissaka og kom boltanum framhjá David De Gea. King er fyrrverandi leikmaður United.



Með sigrinum komst Bournemouth upp í 6. sæti deildarinnar. United er í 8. sætinu með aðeins 13 stig eftir ellefu leiki. Liðið hefur ekki byrjað jafn illa í 33 ár.



13 - Manchester United's haul of 13 points from 11 Premier League games this season is their lowest at this stage of a top-flight campaign since 1986-87 (11). Crestfallen. #BOUMUN