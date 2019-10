Fengu Rabiot í sumar en eru nú tilbúnir að losa sig við hann

Ítölsku meistararnir í Juventus eru sagðir vilja losna við Adrien Rabiot en hann gekk til liðs við Juventus í sumar.



Maurizio Sarri, stjóri Juventus, hefur ekki notað Rabiot mikið í upphafi tímabilsins og er Sarri sagður vilja Rabiot burt.



Sarri horfir til Christian Eriksen, danska landsliðsmannsins hjá Tottenham, og vill fá hann til Ítalíu í janúar.





