Sanchez þurfti að skilja Lukaku og Brozovic að í búningsklefanum

Romelu Lukaku og Marcelo Brozovic lentu saman í búningsklefa Inter Milan eftir 1-1 jafntefli ítalska liðsins gegn Slavia Prague í Meistaradeildinni í vikunni.



Belgíski framherjinn var ekki ánægður með frammistöðu Brozovic í leiknum á þriðjudaginn og sagði að Króatinn gæti ekki framfylgt taktík Antonio Conte.



Hann hélt áfram og sagði að Brozovic hefði misst boltann alltof oft en rifrildið byrjaði rólega áður en mikill hiti komst í rifrildin.





Sparks fly at Inter as furious Romelu Lukaku is pulled away from Marcelo Brozovic by old pal Alexis Sanchez after he takes aim at midfielder for failing to follow Antonio Conte's tactics https://t.co/oTyvo3VtkR pic.twitter.com/OmJJlaB7Ul