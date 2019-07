Bruno Fernandes nálgast Manchester United

Miðjumaðurinn Bruno Fernandes er við það að ganga í raðir Manchester United frá Sporting Lisbon en blaðamaðurinn Gianluca Di Marzio greindi frá þessu í gær.



Félögin eru talin hafa komist að samkomulagi um kaupverð á miðjumanninum kná en þessi 24 ára gamli gekk í raðir Sporting frá Sampdoria árið 2017.



Síðan þá hefur hann leikið 106 leiki og skorað í þeim 46 mörk sem er ansi gott fyrir miðjumann en síðasta tímabil var ótrúlegt hjá honum.







Manchester United are in the final stages of negotiation with Sporting CP for Bruno Fernandes. Fee around £70m with 10% of the sale price going to former club Sampdoria. (Source: @DavidAmoyal) pic.twitter.com/eL3IgffLgP