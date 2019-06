Stelpulið frá Barcelona tók þátt í strákadeild: Unnu alla 30 leikina og skoruðu 329 mörk

U12-ára stelpulið frá Barcelona tók þátt í deild með strákaliðum í vetur. Stelpurnar gerðu sér lítið fyrir og burstuðu deildina.



Deildin er skipuð liðum í nærliggjandi bæjum og gerðu Börsungar þetta til þess að liðið myndi fá meiri samkeppni en þær hafa rúllað yfir stelpudeildina undanfarin ár.





