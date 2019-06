Svona lítur nýjasti búningur Evrópumeistaranna út

Liðin í enska boltanum eru nú hver á eftir öðru að frumsýna búninga sína fyrir næstu leiktíð og Liverpool tilkynnti sinn útivallarbúning í dag.



Liverpool er áfram með samning við New Balance og útivallarbúningurinn verður áfram hvítur eins og hefur verið undanfarin ár.





When all you can hear is the travelling Kop.



Introducing the new @LFC 19-20 Away Kit - inspired by the street signs around Anfield.

