Ed Sheeran valdi Glowie til að hita upp

Sara Pétursdóttir, betur þekkt sem Glowie, mun hita upp fyrir Ed Sheeran 10. og 11. ágúst á Laugardalsvellinum en þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu Live.



Þar segir að Sheeran hafi sjálfur valið Glowie til að koma fram en stórstjörnurnar James Bay og Zaru Larsson munu einnig hita upp fyrir tónleikana.



Glowie er aðeins 21 árs en hefur nú þegar landað stórum plötusamning við Columbia og býr nú í London þar sem hún vinnur hörðum höndum að fyrstu breiðskífu sinni.



Fyrstu lögin af væntanlegri breiðskífu, Body og Cruel, komu út fyrir skemmstu og hafa bæði gengið vel. Uppselt er á tónleikana 10. ágúst og er uppselt á svæði C (sitjandi) á seinni tónleikana.



Glowie sló fyrst í gegn árið 2015 hér á landi og vakti strax mikla athygli með laginu No More sem varð vinsælasta lagið á Íslandi.



Eins og áður segir kom lagið Cruel út fyrr á árinu og er það komið með 1,2 milljónir spilana á YouTube en hér að neðan má sjá myndbandið við lagið.