Sleit viðræðum við May um Brexit

Jeremy Corbyn, leiðtogi Verkamannaflokksins, tilkynnti nú í morgun að viðræðum hans og Theresu May, forsætisráðherra og leiðtoga Íhaldsflokksins, um úrgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu væri lokið. Þær hefðu engan árangur borið. Corbyn sagði ríkisstjórn Bretlands vera veikburða og hún væri komin á síðustu metrana.



Viðræðurnar hófust fyrir sex vikum síðan en kosið verður enn einu sinni um Brexit samning May í næstu viku. Þingið hefur þegar hafnað samningnum þrisvar sinnum. May hefur heitið því að leggja fram áætlun um val á nýjum formanni í kjölfar þeirrar atkvæðagreiðslu.



Corbyn segir í bréfi til May að sú ákvörðun að finna nýjan leiðtoga Íhaldsflokksins geri stöðu ríkisstjórnarinnar enn verri en hún sé.



Upprunalega átti Brexit að eiga sér stað þann 23. mars. Því var svo frestað nokkrum sinnum og svo allt til 31. október.



I have written to Theresa May to say that talks on finding a compromise agreement for leaving the European Union have gone as far as they can.



The government's growing weakness and instability means there cannot be confidence in its ability to deliver. pic.twitter.com/H27qxDleaB

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 17, 2019

Samkvæmt BBC vilja forsvarsmenn Verkamannaflokksins áframhaldandi tollasamastarf við ESB eftir Brexit og þar að auki vilja þeir halda þeim möguleika opnum að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu um mögulegan úrgöngusamning.



Því hafa Brexit-liðar innan Íhaldsflokksins hafnað alfarið. Þeir segja áframhaldandi tollasamstarf þýða að Bretland geti ekki gert eigin viðskiptasamninga við önnur ríki og þeir segja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu vera andlýðræðislega.



Þá hafa einhverjir þingmenn Íhaldsflokksins gagnrýnt May fyrir að hafa yfir höfuð átt í viðræðum við Corbyn. Hún hefur þó sagt að ríkisstjórnin hafi ekki átt annarra kosta völ.



Bretar þreyttir á Brexit

Sjá tækifæri á sjálfstæði

Þingmenn Íhaldsflokksins eru verulega ósammála um stöðu Bretlands gagnvart Evrópusambandinu og hafa þeir verið það um árabil. Þjóðaratkvæðagreiðsluna sjálfa má reka til þess að David Cameron, þáverandi forsætisráðherra Bretlands, vildi losna undan þrýstingi frá þeim meðlimum flokksins sem vildi endurskilgreina samband Bretlands og ESB.Í þeim þremur kosningum sem nú hafa farið fram um Brexit-samningnum May hafa fjölmargir þingmenn flokksins greitt atkvæði gegn samningnum. Þegar fyrsta atkvæðagreiðslan fór fram í janúar, greiddu 432 þingmenn atkvæði gegn samningnum. Einungis 202 greiddu atkvæði með honum þegar minnst 320 atkvæði þurfti til.Um var að ræða stærsta ósigur forsætisráðherra Bretlands í sögu þingsins.Ljóst er að mikil Brexit-þreyta herjar nú á Breta og í síðasta mánuði sögðust 55 prósent þeirra að upprunalega þjóðaratkvæðagreiðslan um úrgönguna árið 2016 hafi verið mistök. Þar að auki töpuðu bæði Íhaldsflokkurinn og Verkamannaflokkurinn sætum víða um Bretland í sveitarstjórnarkosningum í byrjun mánaðarins.Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra skosku heimastjórnarinnar, sagði á skoska þinginu í lok apríl að Skotar muni undirbúa nýja þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði fyrir maí 2021, hvort sem stjórnvöld í Lundunum gefi leyfi fyrir slíku eða ekki.Árið 2014 var slík atkvæðagreiðsla haldin í Skotlandi og kusu 44,7 prósent íbúa að lýsa yfir sjálfstæði en 55,3 vildu það ekki. Skotar vilja þó ólmir vera í Evrópusambandinu. Á sama tíma og 51,89 prósent Breta samþykktu úrgöngu úr ESB árið 2016 voru einungis 38 prósent Skota sammála. 62 prósent Skota vildu vera áfram í ESB.Þá sjá þjóðernissinnar á Norður-Írlandi tækifæri á sameiningu Írlands í Brexit.Norður-Írland hefur verið í brennidepli vegna útgöngunnar. Umdeildasti hluti útgöngusamnings Theresu May, forsætisráðherra Bretlands, við ESB er sá sem varðar svonefnda baktryggingu á Írlandi. Henni er ætlað að koma í veg fyrir að setja þurfi upp hefðbundið landamæraeftirlit á mörkum Írlands og Norður-Írlands.Óttast hefur verið að hörð landamæri á milli Norður-Írlands og Írlands gæti kynnt aftur undir trúardeilum á milli kaþólikka og mótmælenda á Norður-Írlandi og að þau gætu ógnað friðarsamkomulaginu sem skrifað var undir á föstudaginn langa árið 1998.