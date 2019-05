May útskýrir leiðtogaval í júní

Einn þeirra sem ásælast sæti May er fyrrverandi utanríkisráðherrann Boris Johnson.

Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, hét því í gær að leggja fram áætlun um val á arftaka, það er nýjum formanni Íhaldsflokksins, þegar næsta atkvæðagreiðsla um Brexit-samning hennar er að baki. Sú atkvæðagreiðsla fer fram á breska þinginu í byrjun júní.



Þingið hefur í þrígang hafnað samningnum. Samkvæmt heimildum Breska ríkisútvarpsins mun May segja af sér ef sagan endurtekur sig og samningnum er hafnað. Einn þeirra sem ásælast sæti May er fyrrverandi utanríkisráðherrann Boris Johnson. Hann sagði í gær að hann ætlaði án nokkurs vafa að sækjast eftir formennsku þegar þar að kemur.