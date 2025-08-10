Jarðskjálfti upp á 6,1 skók borgina Balıkesir í vestanverðu Tyrklandi í dag. Skjálftinn fannst víða um landið vestanvert og í Istanbúl.
Tyrkneski miðillinn Daily Sabah greinir frá skjálftanum en hann reið yfir þegar klukkan var að ganga fjögur að íslenskum tíma. Hann hefur eftir almannavörnum í Tyrklandi að viðbragð sé hafið en að ekkert tjón eða mannfall hafi verið tilkynnt.
Ali Yerlikaya innanríkisráðherra sagði á samfélagsmiðlum að viðbragðsteymi hefðu verið gerð út.
„Eins og staðan er hefur ekkert tjón verið tilkynnt. Við fylgjumst vel með stöðunni,“ sagði ráðherrann.
Jarðskjálftar af þessari stærð eru algengir í Tyrklandi. Í febrúar 2023 reið stærðarskjálfti yfir borgina Kahramamaraş sem dró rúmlega fimmtíu þúsund manns til bana.