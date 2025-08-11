Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað til blaðamannafundar í dag þar sem hann hyggst tilkynna um aðgerðir til að fegra og tryggja öryggi höfuðborgarinnar Washington D.C.
Trump hefur farið mikinn varðandi öryggismál í Washington síðustu daga, í kjölfar árásar á Edward „big balls“ Coristine, einn þekktari meðlima niðurskurðarsveit (DOGE) Elon Musk.
Hópur ungmenna réðist að Coristine og kærustu hans í Logan Circle fyrir rúmri viku síðan. Kærastan komst inn í bifreið parsins en Coristine varð fyrir barsmíðum þar til lögreglu bar að. Tveir fimmtán ára einstaklingar frá Maryland hafa verið handteknir í tengslum við árásina.
Árásin virðist hafa farið sérstaklega fyrir brjóstið á forsetanum, sem segir nú þvert á allar tölur að glæpir séu á feiknaflugi í höfuðborginni. Sannleikurinn er sá að handtökum ungmenna hefur sannarlega fækkað frá því í fyrra en ofbeldisbrotum hefur sömuleiðis fækkað frá 2023.
Trump hefur haldið því fram að Washington sé á góðri leið með að verða hættulegast borg heims og segir ungmenni og gengjameðlimi fara um og ráðast á borgara, ræna og skjóta. Hann hefur þegar gripið til aðgerða og meðal annars fyrirskipað að fulltrúar Alríkislögreglunnar taki þátt í eftirliti í borginni.
Þá er hann sagður íhuga að senda þjóðvarðliða til borgarinnar.
Forsetinn hefur einnig beint spjótum sínum að heimilislausum í borginni.
„Heimilislausir verða að fara, SAMSTUNDIS,“ sagði Trump á Truth Social í gær, að því er virðist eftir að hafa orðið var við tjöld á leiðinni á golfklúbb sinn í Virginíu. „Við munum sjá ykkur fyrir samanstað en LANGT frá höfuðborginni,“ sagði hann.
Muriel Bowser, borgarstjóri Washington, gefur lítið fyrir upphrópanir Trump varðandi glæpatíðnina en forsetinn segir hana hafa fengið gnótt tækifæra til að taka á málum og virðist hóta því undir rós að taka fram fyrir hendurnar á henni með boðuðum aðgerðum.