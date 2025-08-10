Aukin harka hefur færst í mótmæli Ísraelsmanna gegn áformum ríkisstjórnar landsins um að hernaðaryfirráð yfir Gasaborg. Stjórnvöld segja mótmælin með þeim stærstu gegn ríkisstjórninni frá því að Ísraelar hófu stríðsrekstur sinn á Gasa fyrir tæpum tveimur árum.
Öryggisráð Ísraels ákvað á föstudag að að taka yfir Gasa-borg. Benjamín Netanjahú forsætisráðherra hafði áður lýst því yfir að til stæði að hernema allt svæðið í einhverja mánuði, þar til því yrði komið undir stjórn „vinveittra“ araba.
Ákvörðun öryggisráðsins er umdeild meðal stjórnarandstöðunnar, almennra borgara og gamalla hermanna. Yair Lapid, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, sagði á föstudaginn að ákvörðunin myndi ekki aðeins leiða til dauða fleiri gísla og hermanna heldur pólitískrar óstjórnar.
Tugþúsund mótmælendur söfnuðust saman á götum Tel Aviv um helgina. Þeirra á meðal voru fjölskyldur gísla í haldi Hamas, sem telja stjórnvöld ekki beita sér nægilega hart fyrir lausn þeirra. Fimmtíu gíslar eru enn í haldi Hamas en tuttugu þeirra eru taldir enn á lífi, samkvæmt umfjöllun AP.
„Aukin átök útrýma bæði hermönnum og gíslum - Ísraelsmenn vilja ekki fórna þeim,“ sagði hópur sem samanstendur af fjölskyldum gíslanna í færslu á X.
Ríkisstjórn Netanjahú hefur hafnað gagnrýninni og sagt að aukinn hernaður á Gasa muni auðvelda Ísraelsher að frelsa gíslana.
Í sameiginlegri yfirlýsingu þjóðarleiðtoga Þýskalands, Bretlands, Frakklands og Kanada er ákvörðun öryggisráðsins fordæmd og yfirstandandi mannúðarkrísa á svæðinu komi til með að versna til muna með yfirtökunni. Allar tilraunir til landtöku á Gasa séu í trássi við alþjóðalög.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur boðað til neyðarfund í dag vegna ákvörðunar öryggisráðsins.
Ísraelsher hefur haldið árásum á óbreytta borgara áfram um helgina. Embættismenn við Nasser og Awda sjúkrahúsin á Gasa segja hermenn hafa drepið minnst ellefu manns sem biðu hjálpargagna í Suður- og Miðhluta Gasa í gær. Heilbrigðisyfirvöld á Gasa segja að níu hafi verið drepnir og tvö hundruð særðir í sams konar árásum í Norðurhluta Gasa í gær.
Heilbrigðisráðuneytið á Gasa heldur áfram að telja dauðsföll af völdum hungursneyðar á svæðinu, sem eru samkvæmt ráðuneytinu orðin 114 síðan í júní.
Þá hafi 98 börn látist af völdum næringarskorts frá því að Ísraelar lýstu yfir stríði á hendur Hamas í október 2023 eftir að Hamasliðar drápu 1200 manns á tónlistarhátíð í suðurhluta Ísrael.
Síðan þá hefur Ísraelsher drepið yfir 61 þúsund Palestínumenn á Gasa samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisyfirvöldum þar. Talið er að um helmingur hinna látnu séu konur og börn.