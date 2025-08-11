Einn er látinn eftir að skjálfti 6,1 að stærð reið yfir í Balikesir-héraði í vesturhluta Tyrklands í gærkvöldi.
Breska ríkisúvarpið greinir frá því að kona á níræðisaldri hafi látist skömmu eftir að hafa verið bjargað úr rústum byggingar sem hrundi í bænum Sindirgi þar sem upptök skjálftans voru.
Ali Yerlikaya, innanríkisráðherra Tyrklands, segir að sextán byggingar hafi hrunið til grunna vegna skjálftans og 29 manns slasast. Vel fannst til skjálftans í stórborginni Istanbúl sem er um 300 kílómetra norður af upptökunum.
Skjálftinn varð um klukkan 19:53 að staðartíma eða skömmu fyrir klukkan 17 að íslenskum tíma.
Skjálftar eru mjög tíðir í Tyrklandi þar sem þrír meginlandsflekar mætast. Þannig fórust um 50 þúsund manns þegar skjálfti 7,8 að stærð reið yfir í suðausturhluta landsins í febrúar 2023. Þá fórust fimm þúsund til viðbótar í Sýrlandi í sama skjálfta.