Kínverskur maður, Wei Qiang Lin, hefur játað að hafa flutt um það bil 850 verndaðar skjaldbökur frá Bandaríkjunum og til Hong Kong.
Skjaldbökunum var pakkað þannig að þær voru settar í sokka og síðan raðað í kassa. Dýrin voru send úr landi í um það bil 200 pakkningum á tímabilinu ágúst 2023 til nóvember 2024, og merkt sem „plastdýr“.
Samkvæmt BBC var aðallega um að ræða skjaldbökur af ættkvíslinni Terrapene, sem þykja afar eftirsóknarverðar í Kína. Þar eru þær haldnar sem gæludýr og þykja ákveðið stöðutákn.
Skjaldbökurnar sem Lin sendi til Hong Kong eru metnar á um 173 milljónir króna.
Lin var einnig staðinn að því að hafa flutt út nokkrar pakkningar sem innihéldu snáka og önnur skriðdýr. Hann á yfir höfði sér allt að fimm ára fangelsi.
Annar kínverskur maður var dæmdur í 30 mánaða fangelsi í mars síðastliðnum fyrir að smygla yfir 2.000 skjaldbökum. Þær höfðu líka verið settar í sokka en voru merktar sem smákökur.