Hin nítján ára gamla Líf Joostdóttir van Bemmel tryggði Breiðabliki 21. Íslandsmeistaratitilinn í kvennafótboltanum í kvöld þegar hún skoraði sigurmarkið í Garðabænum.Breiðablik vann 1-0 sigur á Stjörnunni í síðasta leik næstsíðustu umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta.Sigurinn færir Blikum sex stiga forskot á FH á toppnum þegar aðeins ein umferð er eftir. Blikakonur nýttu sér óvænt tap FH um helgina og því verður ekkert af úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn á föstudagskvöldið kemur.Breiðablik byrjaði leikinn betur og voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik.
Líf kom gestunum yfir á 24. mínútu eftir frábært spil. Agla María Albertsdóttir sendi boltann inn fyrir vörn Stjörnunnar á Þórdísi Elvu Ágústsdóttur sem kom boltanum fyrir markið þar sem Líf mætti á fjærstöngina og kom boltanum í netið.
Stjörnukonur fengu ágætis færi en skorti gæði á síðasta þriðjungi vallarins. Þá var Herdís Halla Guðbjartsdóttir örugg í marki Blika þegar á reyndi.
Leikurinn var nokkuð jafn í síðari hálfleik og fengu bæði lið marktækifæri en fleiri urðu mörkin ekki.
Aðdragandinn að marki Lífar var frábær, virkilega fallegt samspil hjá Blikum.
Líf skoraði eina mark leiksins og tryggði liðinu þar með þriðja Íslandsmeistaratitilinn í röð. Líf var spræk í sóknarleik Blika í dag og skapaði hættu við mark Stjörnunnar.
Frábær mæting hjá stuðningsmönnum Breiðabliks í dag. Það var sungið og trallað nánast allan leikinn. Virkilega gaman að sjá!
Gunnar Freyr Róbertsson var á flautunni í dag. Honum til aðstoðar voru þeir Kári Mímisson og Óliver Thanh Tung Vú.
Engin vafaatriði en Gunnar var heldur spjaldaglaður.