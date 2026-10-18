Þrír athyglisverðir leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær. KR tryggði annað sæti deildarinnar og í neðri hlutanum áttu sér stað óvæntar sviptingar sem breyta landslaginu fyrir lokaumferð deildarinnar.
KA er í fallsæti fyrir lokaumferð deildarinnar eftir þungt 4-1 tap gegn Val á útivelli í gær. Valsmenn gerðu út um leikinn í seinni hálfleik. Örlög KA-manna eru ekki bara í þeirra höndum fyrir lokaumferðina
Þórsarar unnu gífurlega mikilvægan 3-1 sigur gegn Stjörnunni er liðin mættust á Akureyri í gær. Sigurinn, sem og tap KA gegn Val, sér til þess að Þórsarar lyfta sér upp úr fallsæti og eru með örlögin í sínum höndum fyrir lokaumferð deildarinnar.
Í efri hluta deildarinnar tryggði KR sér annað sæti Bestu deildarinnar með 3-2 sigri gegn Keflavík á útivelli í krefjandi aðstæðum.