Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“

Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, segir markmiðið skýrt fyrir leik liðsins við Stjörnuna í Bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar þriðja árið í röð nái þær í stig í Garðabænum í dag gegn Stjörnuliði sem hefur unnið Breiðablik tvisvar í sumar.
„Mér líður bara vel. Ég er ekki búinn að hafa mikinn tíma til að hugsa um leikinn. Ég er alltaf bara í kennarastarfinu og þá fer bara að mæta í vinnu og sinna það en ég er bara að reyna að setja fókus á það, klára vinnudaginn og svo bara pæli ég kannski aðeins meira í leiknum á eftir,“ sagði Jeffs léttur við Vísi er hann var á leið til kennslu í Skarðshlíðarskóla í Hafnafirði í morgun.
Stórtap FH, 4-0 fyrir Þrótti, í deildinni í gær gerir að verkum að Blikakonur eru með kyndilinn í höndunum og geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn þriðja árið í röð er þær sækja Stjörnuna heim í Garðabæ seinni partinn í dag.
En kom á óvart að FH skildi hafa tapað svo stórt í gær?
„Já og nei. Ég vissi alveg að það var erfiður leikur fyrir FH að þær voru að spila á móti mjög góðu Þróttarliði. Við erum með reynslu af því að Þróttur var náttúrulega bara að fara illa með okkur þarna í fyrri hálfleik á móti okkur og við náðum bara einhvern veginn að snúa því við,“
„En þetta er alveg hörkulið og ég bjóst við góðum leik í gær þar sem tvö sterk lið voru að mætast. En ég bjóst kannski ekki við 4-0 lokatölum.“
En hvernig nálgast Blikakonur stórleik dagsins þar sem svo mikið er undir?
„Við erum búin að reyna að halda okkar fókus, pæla í okkur og því sem við erum að gera og ekki hugsa of mikið út í það sem FH er að gera. Ég veit alveg stöðuna en við tókum það bara fram í gær á æfingu að bara fókusinn er á okkur og reyna bara að klára okkar leiki,“
Og það er væntanlega lykilatriði í dag einmitt að stilla spennustigið rétt?
„Jú, ég myndi segja það að bara stilla spennustigið rétt. Við erum að spila á móti mjög góðu liði og liði sem hefur farið illa með okkur tvisvar í sumar. Við erum náttúrulega búin að spila tvisvar á móti Stjörnunni og tapa báðum leikjunum. Við þurfum að spila mjög góðan leik og eins og þú sagðir, bara hafa spennustigið rétt stillt fyrir leikinn í kvöld.“
Leikur Stjörnunnar og Breiðabliks hefst klukkan 17:00 í dag og verður í beinni á Sýn Sport Ísland 2.