Stuðningsfólk FH biðlar til bareigenda og trúarleiðtoga að hjálpa sér við að gera FH-ingum kleift að sækja mikilvægan leik fyrir hádegi á morgun.
FH tekur á móti Þrótti Reykjavík í efri hluta Bestu deildar kvenna á morgun. Leiktíminn er óvenjulegur, leikurinn hefst klukkan ellefu fyrir hádegi og hafa FH-ingar því gripið til þess ráðs að biðla til bareigenda og trúarleiðtoga um hjálp.
FH háir nú harða baráttu við Breiðablik um Íslandsmeistaratitilinn og hefur leikurinn á morgun mikla þýðingu fyrir FH-inga.
„Ljóst er að þessi óvenjulegi leiktími skarast við hefðbundið messuhald í kirkjum bæjarins. Við beinum því þeim auðmjúku tilmælum til presta og annarra trúarleiðtoga Hafnarfjarðar að fresta öllu messuhaldi í fyrramálið, svo tryggja megi að trúrækið stuðningsfólk FH geti mætt á völlinn með góðri samvisku,“ segir í orðsendingu frá FH-ingum.
„Þetta teljum við farsæla og eðlilega lausn, enda alkunnað að stuðningur við FH er hin eina sanna trú Hafnfirðinga. Verður enda seint talið að nokkur æðri máttarvöld hafi hag af því að stúkurnar í Kaplakrika standi hálftómar.“
Jafnframt er þeim tilmælum beint til bareigenda bæjarins að loka öldurhúsum sínum tímalega í kvöld.
„Svo koma megi í veg fyrir að stuðningsfólk mæti ryðgað til leiks á morgun.“
Mikilvægi stundarinnar krefjist þess að menn mæti bæði andlega og líkamlega undirbúnir fyrir leikinn.
Leikur FH og Þróttar Reykjavíkur hefst klukkan ellefu á morgun og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.