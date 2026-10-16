Sjáðu þegar allt sauð upp úr í Kópavogi og glæsimark Sveins Sindri Sverrisson skrifar 16. október 2026 21:57 Það sauð upp úr undir lok leiks í Kópavogi og tveir voru reknir af velli. Nikolaj Hansen slapp þó með gult spjald. Skjáskot/Sýn Sport Rauða spjaldið fór fjórum sinnum á loft og Sveinn Margeir Hauksson skoraði glæsilegt sigurmark í svakalegum slag á Kópavogsvelli þegar Víkingar unnu fjendur sína í Breiðabliki, 2-1, í næstsíðustu umferð Bestu deildarinnar. Lætin og mörkin má sjá á Vísi sem og það helsta úr 3-1 sigri ÍBV gegn FH. Blikinn Anton Logi Lúðvíksson og þjálfari hans Ólafur Ingi Skúlason fengu báðir rautt spjald í fyrri hálfleiknum í Kópavogi í kvöld. Anton braut af sér eftir mistök við vítateig Blika en Ólafur Ingi var rekinn af velli fyrir kjaftbrúk. Undir lok leiksins fór rauða spjaldið aftur á loft eftir að allt sauð upp úr. Daníel Hafsteinsson og Ásgeir Helgi Orrason voru þá reknir af velli og Nikolaj Hansen fékk gult spjald fyrir sinn þátt í átökunum sem sjá má hér að neðan. Ólafur Ingi sagði í viðtali eftir leik að hnefar hefðu verið látnir tala í þessum látum. Víkingar fögnuðu að lokum 2-1 sigri með sigurmarki Sveins Margeirs Haukssonar beint úr aukaspyrnu eftir að Daníel hafði jafnað metin. Jónatan Guðni Arnarsson hafði komið Blikum yfir. Í Vestmannaeyjum fór rauða spjaldið einnig á loft en þá bara einu sinni. Eyjamaðurinn Bjarki Björn Gunnarsson fékk þá tvö gul spjöld á sömu sekúndunni, í fyrri hálfleik, en manni færri landaði ÍBV 3-1 sigri gegn FH. Omar Sowe, Viggó Valgeirsson og Arnór Ingi Kristinsson skoruðu mörk ÍBV en Kjartan Kári Halldórsson mark FH beint úr aukaspyrnu. Mörkin í Eyjum má sjá hér að neðan. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Breiðablik Tengdar fréttir Ólafur Ingi: „Mér skilst að hann hafi bara kýlt hann“ „Það bara sýður á mér. Ég á eiginlega ekki að standa hérna í viðtali því að ég er alveg brjálaður yfir þessu,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir 1-2 tap gegn Víkingum á Eikarvellinum í Kópavogi í næstsíðustu umferð Bestu deildarinnar. 16. október 2026 22:11 Mest lesið Rekinn frá Stjörnunni Körfubolti Algjört bíó í Eyjum: Ótrúlegt klúður og tvö gul og rautt á sömu sekúndu Íslenski boltinn Breiðablik - Víkingur 1-2 | Fjögur rauð spjöld í miklum hitaleik Íslenski boltinn Skömmin sé nægileg refsing: „Það sem gerðist þetta kvöld er óásættanlegt“ Fótbolti Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fótbolti Kane lendir um helgina Körfubolti Landsliðskonan ólétt og leggur skóna á hilluna Íslenski boltinn Snorri Steinn valdi tuttugu leikmenn fyrir komandi verkefni Handbolti Útlendingastofnun gefur KR-ingum höfuðverk Körfubolti Uppgjörið: Valur - Grindavík 81-74 | Valur setti díselvélina í gang undir lokin Körfubolti Fleiri fréttir Ólafur Ingi: „Mér skilst að hann hafi bara kýlt hann“ Sjáðu þegar allt sauð upp úr í Kópavogi og glæsimark Sveins Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - ÍBV 2-1| Grindavík/Njarðvík vann síðasta heimaleikinn á tímabilinu Uppgjörið: ÍBV - FH 3-1 | Tíu Eyjamenn náðu fyrsta sigri í þrjá mánuði Breiðablik - Víkingur 1-2 | Fjögur rauð spjöld í miklum hitaleik Algjört bíó í Eyjum: Ótrúlegt klúður og tvö gul og rautt á sömu sekúndu Landsliðskonan ólétt og leggur skóna á hilluna Bjarni Jó hættur Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ Sjá meira