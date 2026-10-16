Gætu orðið meistarar eftir vinnu á mánudaginn Sindri Sverrisson skrifar 16. október 2026 23:01 Blikakonur eru orðnar vanar því að fagna titlum og eru mögulega bara einum sigri frá því að verja Íslandsmeistaratitilinn sinn. Breytingar hafa orðið á leikjadagskránni í Bestu deild kvenna sem gera að verkum að Breiðablik gæti mögulega orðið Íslandsmeistari á mánudaginn með sigri á Stjörnunni í leik sem hefst klukkan 17. Fótboltaáhugafólk vonast eflaust flest til þess að úrslitin í Bestu deildinni ráðist með hreinum úrslitaleik Breiðabliks og FH á Kópavogsvelli næsta föstudagskvöld, í lokaumferðinni. Til þess að svo verði má FH ekki fá færri stig en Breiðablik í næstsíðustu umferðinni því þrjú stig skilja liðin að. Markatala þeirra er nánast jöfn en Breiðablik er þar einu marki á undan. Vegna slæmrar veðurspár um helgina voru leikir toppliðanna færðir til og mun FH taka á móti Þrótti snemma á sunnudaginn eða klukkan 11. Ef FH tekst ekki að vinna þann leik munu Blikakonur vita að þær geta orðið Íslandsmeistarar í Garðabænum á mánudaginn. Breiðablik hefur orðið Íslandsmeistari tvö ár í röð og alls tuttugu sinnum en FH, sem varð í 2. sæti í fyrra, hefur beðið eftir Íslandsmeistaratitli frá árinu 1976 þegar liðið vann sinn fjórða af fyrstu fimm Íslandsmeistaratitlunum í fótbolta kvenna. Besta deild kvenna Breiðablik FH Mest lesið Rekinn frá Stjörnunni Körfubolti Algjört bíó í Eyjum: Ótrúlegt klúður og tvö gul og rautt á sömu sekúndu Íslenski boltinn Sjáðu þegar allt sauð upp úr í Kópavogi og glæsimark Sveins Íslenski boltinn Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Fjögur rauð í miklum hitaleik Íslenski boltinn Skömmin sé nægileg refsing: „Það sem gerðist þetta kvöld er óásættanlegt“ Fótbolti Orri hélt liðsfund án aðkomu Arnars Fótbolti Landsliðskonan ólétt og leggur skóna á hilluna Íslenski boltinn Kane lendir um helgina Körfubolti Útlendingastofnun gefur KR-ingum höfuðverk Körfubolti Uppgjörið: Valur - Grindavík 81-74 | Valur setti díselvélina í gang undir lokin Körfubolti Fleiri fréttir Gætu orðið meistarar eftir vinnu á mánudaginn Ólafur Ingi: „Mér skilst að hann hafi bara kýlt hann“ Sjáðu þegar allt sauð upp úr í Kópavogi og glæsimark Sveins Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - ÍBV 2-1| Grindavík/Njarðvík vann síðasta heimaleikinn á tímabilinu Uppgjörið: ÍBV - FH 3-1 | Tíu Eyjamenn náðu fyrsta sigri í þrjá mánuði Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Fjögur rauð í miklum hitaleik Algjört bíó í Eyjum: Ótrúlegt klúður og tvö gul og rautt á sömu sekúndu Landsliðskonan ólétt og leggur skóna á hilluna Bjarni Jó hættur Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur Sjá meira