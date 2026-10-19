Emanuel Macron Frakklandsforseti neitaði að samþykkja afsögn innanríkisráðherrans Laurent Nunez í gær eftir gríðarleg mótmæli víða um landið um helgina. Alda skemmdarverka og rána hélt áfram í gærkvöldi og í nótt og yfir hundrað manns voru handteknir í höfuðborginni París í nótt.
Mikil pressa hefur verið á Nunez innanríkisráðherra eftir að mótmæli með tilheyrandi ofbeldi og skemmdarverkum brutust út um helgina víða um Frakkland, meðal annars í stórborgunum París, Lyon og Marseille.
Bauðst Nunez til að segja af sér en að sögn miðilsins Elyse Palace neitaði Macron að samþykkja afsögnina og sagði nauðsynlegt að „tryggja áframhaldandi stjórn yfir löggæslu landsins“.
Á laugardag og aðfaranótt sunnudags voru að minnsta kosti 1.200 handtekin í mótmælum stúdenta víða um Frakkland. Stjórnvöld segja stigmögnun hafa orðið í mótmælunum og þau orðið ofbeldisfull. Í frétt BBC segir að talið sé að 550 þúsund manns hafi tekið þátt. Sébastien Lecornu forsætisráðherra sagði að 150 lögreglumenn hefðu slasast í óeirðunum.
Meðal annars var ráðist að lögreglustöðvum á nokkrum stöðum og í Marseille var sömuleiðis gert áhlaup á ráðhús borgarinnar og kveikt var í skrifstofu ferðamála í Lyon.
Dró úr mótmælunum í gærkvöldi og í nótt sem héldu þó áfram á nokkrum stöðum. Í París voru yfir hundrað manns handteknir og brotist inn í fimm verslanir. Að sögn lögreglunnar í París voru „litlir hópar tækifærissinna“ á ferð um Chatelet verslunarhverfið og notaði lögregla táragas gegn þeim.
Sebastien Lecornu forsætisráðherra hefur boðað til neyðarfundar með ríkisstjórninni í dag vegna mótmælanna þar sem efnahagurinn, tryggingar og löggæsla verða til umræðu í kjölfar mótmælanna.
Mikil pressa hefur verið á ríkisstjórninni vegna mótmælanna og tilraun Nunez innanríkisráðherra að segja af sér kom í kjölfar ákalls stjórnarandstöðuþingmanna þar að lútandi.
Mótmæli hafa sömuleiðis brotist út annars staðar í Evrópu, meðal annars á Ítalíu og í Albaníu. Þar var steinum og bensínsprengjum kastað að óeirðalögreglu sem reyndi að verjast áhlapi gegn menntamálaráðuneyti landsins.
Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, hefur einnig boðað til neyðarfundar í dag en yfir fimm þúsund söfnuðust saman í Mílanó til að mótmæla hækkandi verðlagi.
Er haft eftir Meloni að óeirðaseggir hafi nýtt sér mótmælin til að skapa ringulreið en lögregla í borginni notaði stórar vatnskanónur og táragas gegn mótmælendum sem köstuðu gangstéttarhellum, ruslatunnum og stólum að lögreglumönnum.