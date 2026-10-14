Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2026 21:29 Leikmenn Midtjylland náðu aðeins að æfa í smástund á leikvanginum í Tirana en þar standa yfir miklar stúdentaóeirðir. Samsett/Getty/Midtjylland Danska knattspyrnuliðið Midtjylland gat aðeins æft í örfáar mínútur í dag á Air Albania-leikvanginum í Tirana, höfuðborg Albaníu, áður en tæma þurfti völlinn vegna táragass. Þúsundir albanskra nema mótmæltu sinnuleysi ríkisstjórnar Albaníu í menntamálum í gær og í dag með ofbeldisfullum hætti. Þeir hafa meðal annars kveikt í byggingu menntamálaráðuneytisins, gert árásir á fleiri ráðuneyti og krafist afsagnar forsætisráðherrans Edi Rama. Midtjylland, lið Elíasar Rafns Ólafssonar, er í Tirana vegna leiks við heimamenn í Egnatia á morgun í Sambandsdeild Evrópu. Elías er frá keppni eftir að hafa meiðst á nýra rétt fyrir síðustu landsleikjatörn. Midtjylland-menn áttu að fá að æfa á Air Atlanta-leikvanginum en fengu bara að gera það í stutta stund áður en táragas setti allt í uppnám. Leikmenn Egnatia áttu að fá æfingu á vellinum síðar um daginn en alfarið var hætt við þær áætlanir vegna mótmælanna. Nú ríkir jafnframt algjör óvissa um það hvort leikurinn fari fram á morgun og boðuðu fulltrúar UEFA til neyðarfundar vegna málsins í kvöld samkvæmt albönskum miðlum. Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Fótbolti Tryggvi í aðalhlutverki í Meistaradeildinni Körfubolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Fótbolti Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Fótbolti Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Fótbolti Eva bætti hvert metið á fætur öðru Golf Fleiri fréttir Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Sjá meira