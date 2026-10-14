Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Andri Broddason skrifar 14. október 2026 11:01 Nicolo Tresoldi gat fagnað vel eftir sigurinn í gær og fékk að eiga boltann eftir leik. Marco Luzzani/Getty Images Nicolo Tresoldi átti sannkallað draumakvöld þegar hann skoraði þrennu fyrir Club Brugge í 4-3 sigri liðsins á Inter Milan í Meistaradeild Evrópu karla í gær. Hann náði því að hefna sín á ítölskum félögum eftir að hafa verið hafnað af þeim þegar hann var yngri. Tresoldi fæddist á Ítalíu og ólst þar upp. Hann byrjaði ungur að æfa bæði tennis og fótbolta en honum gekk betur í fótbolta og reyndi pabbi hans að koma honum fyrir í unglingaliðum á Ítalíu. Eftir að Tresoldi skoraði 12 mörk í leik gegn strákum sem voru tveim árum eldri en hann var pabbi hans viss um að hann gæti náð langt. Þeir feðgarnir fóru til ýmissa liða eins og Atalanta, Fiorentina og Juventus en ekkert lið vildi fá hann í liðið. Hann hélt áfram að spila í litla smábænum sínum á Ítalíu þangað til hann flutti til Þýskalands með fjölskyldu sinni. Fjölskyldan flutti vegna þess að móðir hans var að vinna þar sem flugfreyja. Þar gekk hann í unglingalið Hannover 96 og vann sig þaðan upp í aðalliðið. Eftir að hafa staðið sig vel þar í nokkur ár keypti Club Brugge hann á síðasta tímabili og byrjaði hann strax að raða inn mörkum fyrir félagið. Liðið heimsótti Inter Milan í gær þar sem Tresoldi gerði sér lítið fyrir og skoraði þrjú mörk gegn Inter og náði því að hefna sín á ítölsku félögunum sem vildu ekki fá hann í liðið. Tresoldi hefur spilað leiki fyrir bæði U19 og U21 landslið Þýskalands en hann hefur enn ekki ákveðið hvort hann vilji spila fyrir þýska eða ítalska landsliðið. Ef hann heldur áfram góðu gengi sínu með Club Brugge þá er ekki langt í að hann þurfi að ákveða með hvaða landsliði hann vill spila með. Fótbolti Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Ítalski boltinn Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Sjá meira