Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2026 20:23 Pep Guardiola var í stúkunni í kvöld á leik Manchester City og PSG. Getty/Martin Rickett Manchester City átti afar erfitt uppdráttar gegn Evrópumeisturum PSG í fyrri hálfleik í kvöld, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Pep Guardiola, sem hætti sem stjóri City í sumar eftir að hafa stýrt liðinu frá árinu 2016, sá gestina frá París skora þrjú mörk og vera 3-0 yfir að loknum fyrri hálfleik. Leiknum var ekki lokið þegar þetta var skrifað. Þetta er í fyrsta sinn frá því í janúar 2012 sem að City er þremur mörkum undir í hálfleik á heimavelli. Það gerðist síðast í leik gegn Manchester United fyrir 14 árum og 10 mánuðum. Penny for Pep's thoughts 😬 PSG are running riot. https://t.co/ZhykH6Fhxy— BBC Sport (@BBCSport) October 14, 2026 Désire Doué, Ousmane Dembélé og Vitinha skoruðu mörk PSG sem raunar hefði getað skorað fleiri mörk í fyrri hálfleiknum. Beina textalýsingu frá leiknum má finna hér. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Manchester City Mest lesið Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Fótbolti Tryggvi í aðalhlutverki í Meistaradeildinni Körfubolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Fótbolti Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Fótbolti Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Fótbolti Eva bætti hvert metið á fætur öðru Golf Fleiri fréttir Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Sjá meira