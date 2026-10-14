Kjartan meiddist illa og verður lengi frá

Tímabilinu hjá, Kjartani Má Kjartanssyni, leikmanni Brann og undir 21 árs landsliðs Íslands, er að öllum líkindum lokið eftir að hann meiddist illa á æfingu. Hann er nú þegar búinn í aðgerð vegna meiðslanna.
Brann greinir frá þessu í tilkynningu en Kjartan hefur nú þegar farið í aðgerð vegna meiðslanna sem hann varð fyrir á æfingu með undir 21 árs landsliði Íslands og verður frá næstu mánuðina.
„Hann meiddist alvarlega á hné og upp kom atvik á æfingu í gær. Rannsóknir urðu til þess að Kjartan þurfti að gangast undir aðgerð í gær. Aðgerðin gekk vel og er endurhæfing nú hafin. Við búumst hins vegar við að tímabilinu sé lokið hjá honum,“ segir í tilkynningu Brann.
Kjartan gekk í raðir Brann frá Aberdeen í sumar og var hluti af íslenska undir 21 árs landsliðinu sem tryggði sér sæti í umspili fyrir EM á dögunum. Íslands mun þar mæta Grikklandi í einvígi um laust sæti á EM.
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