Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki

Vinicius Junior hefur verið úrskurðaður í fjögurra leikja bann eftir að hann kippti í hár mótherja í leik með Real Madrid í spænsku 1. deildinni um síðustu helgi. Hann missir því af El Clásico gegn Barcelona 25. október.
Vinicius var rekinn af velli í leik gegn Villarreal á laugardaginn eftir að hafa kippt í hár hins hárprúða Nathan Saliba.
Aganefnd komst svo að þeirri niðurstöðu í dag að úrskurða hann í fjögurra leikja bann en þar af eru tveir leikir fyrir hártogið og aðrir tveir fyrir kröftug mótmæli við dómara leiksins.
Vinicius mun ekki geta spilað í spænsku deildinni að nýju fyrr en eftir næsta landsleikjahlé, eða eftir 20. nóvember. Hann missir af leiknum við Real Madrid og leikjum við Sevilla, Racing Santander og Valencia.