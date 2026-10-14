Fótbolti

Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki

Sindri Sverrisson skrifar
Vinicius fékk lengra bann en ella vegna hegðunar sinnar í garð dómarans þegar rauða spjaldið fór á loft.
Vinicius fékk lengra bann en ella vegna hegðunar sinnar í garð dómarans þegar rauða spjaldið fór á loft. Getty/Diego Souto

Vinicius Junior hefur verið úrskurðaður í fjögurra leikja bann eftir að hann kippti í hár mótherja í leik með Real Madrid í spænsku 1. deildinni um síðustu helgi. Hann missir því af El Clásico gegn Barcelona 25. október.

Vinicius var rekinn af velli í leik gegn Villarreal á laugardaginn eftir að hafa kippt í hár hins hárprúða Nathan Saliba. 

Aganefnd komst svo að þeirri niðurstöðu í dag að úrskurða hann í fjögurra leikja bann en þar af eru tveir leikir fyrir hártogið og aðrir tveir fyrir kröftug mótmæli við dómara leiksins.

Vinicius mun ekki geta spilað í spænsku deildinni að nýju fyrr en eftir næsta landsleikjahlé, eða eftir 20. nóvember. Hann missir af leiknum við Real Madrid og leikjum við Sevilla, Racing Santander og Valencia.

Spænski boltinn

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