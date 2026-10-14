Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2026 07:00 Ásdís Karen Halldórsdóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir skelltu upp úr í fagnaðarlátunum eftir leik. vísir/Anton Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fagnaði vel á Laugardalsvelli í gærkvöld eftir 5-0 stórsigur gegn Króatíu og samtals 9-0 sigur í einvígi liðanna í HM-umspilinu. Ljósmyndarinn Anton Brink náði frábærum myndum af stemningunni. Ísland er nú einu skrefi frá því að komast á HM í fyrsta sinn en í veginum stendur lið Portúgals sem einmitt vann Ísland í umspili fyrir síðasta heimsmeistaramót. Liðin mætast ytra í lok nóvember og svo á Laugardalsvelli í byrjun desember þar sem íslenskir sigurjólasöngvar fá vonandi að óma líkt og í gær. Hlín Eiríksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir og Katla Tryggvadóttir komu Íslandi í 3-0 áður en Diljá Ýr Zomers innsiglaði sigurinn með tveimur mörkum. Þær Ída Marín og Katla náðu báðar þeim áfanga að skora sitt fyrsta landsliðsmark. Myndaveislu úr Laugardalnum má sjá hér að neðan. Systurnar Arna og Hlín Eiríksdætur gleyma sjálfsagt seint leikjunum við Króatíu þar sem þær voru báðar í stórum hlutverkum.vísir/Anton Diljá hélt að markið hennar hefði verið dæmt af vegna rangstöðu...vísir/Anton ...en svo var ekki og hún endaði á að fagna tveimur mörkum.vísir/Anton Fanney Inga Birkisdóttir fékk tækifæri í marki Íslands og tók þátt í dansinum eftir leik.vísir/Anton Hetjurnar sem komu Íslandi á fyrsta stórmótið, EM 2009, voru heiðraðar fyrir leik í gær.vísir/Anton Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Diljá Ýr Zomers þökkuðu fyrir stuðninginn.vísir/Anton Glódís Perla fagnar hér Diljá Ýr Zomers sem kom inn af bekknum og skoraði tvö mörk.Vísir/Anton Brink Katla Tryggvadóttir fagnar sínu fyrsta landsliðsmarki.Vísir/Anton Brink Glódís Perla Viggósdóttir lék sinn 150. A-landsleik og fékk flottan sigur í tilefni af tímamótunum.vísir/Anton Hlín Eiríksdóttir kom Íslandi yfir í leiknum og Arna systir hennar fagnaði með henni.vísir/Anton Ída Marín Hermannsdóttir skoraði sitt fyrsta landsliðsmark og átti frábæran leik.vísir/Anton Glódís Perla Viggósdóttir lék sinn 150. A-landsleik og hélt áfram að bæta leikjametið. Hún fékk gjöf fyrir leik sem Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ afhenti henni.vísir/Anton Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Tengdar fréttir Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu geta fagnað vel og lengi í kvöld eftir stórsigurinn gegn Króötum. Þær fögnuðu meðal annars með því að kyrja jólalag í gleðivímu á Laugardalsvelli. 13. október 2026 22:02 „Ég tek því hlutverki sem mér er gefið“ Íslenska kvennalandsliðið sigraði Króatíu, 5-0, á Laugardalsvelli í kvöld. Diljá Ýr Zomers kom inn af varamannabekknum og lét heldur betur til sín taka þegar hún skoraði tvö mörk á lokamínútunum. Frábær innkoma sem gæti gefið Steina, landsliðsþjálfara, hausverk þegar kemur að vali á byrjunarliðinu í næsta leik. 13. október 2026 21:09 „Það eru þið og sagnfræðingar sem skrifið um fortíðina“ Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins, var afar sáttur með frammistöðu leikmanna í 5-0 sigri gegn Króatíu á Laugardalsvelli í kvöld. Ísland vann einvígið samtals 9-0 og mun liðið mæta Portúgal í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu 2027. 13. október 2026 20:38 „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Ída Marín Hermannsdóttir kom inn í byrjunarlið Íslands gegn Króatíu í dag og setti heldur betur mark sitt á leikinn. Hún skoraði auk þess að leggja upp og var ánægð með sína frammistöðu í leikslok. 13. október 2026 20:27 Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Portúgal var ekki frekar en Ísland í neinum vandræðum með að komast áfram í lokaumferð umspilsins um sæti á HM kvenna í fótbolta í Brasilíu. Liðin mætast í tveggja leikja einvígi og þar eiga Íslendingar svo sannarlega harma að hefna. 13. október 2026 20:11 Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Ísland tryggði sér í kvöld örugglega sæti í úrslitaeinvígi umspils um sæti á Heimsmeistaramóti kvenna í knattspyrnu sem fram fer í Brasilíu á næsta ári. Ísland vann 5-0 sigur á Króatíu á Laugardalsvelli og mætir að öllum líkindum Portúgal í einvígi um sæti á HM. 13. október 2026 19:47 Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Ísland er komið áfram í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu á næsta ári eftir samanlagðan 9-0 sigur í einvígi gegn Króatíu. Ísland vann 5-0 sigur á Laugardalsvelli í kvöld og mætir að öllum líkindum Portúgal í úrslitum þar sem sæti á HM verður undir. 13. október 2026 16:45 Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Sjá meira