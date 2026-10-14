Fótbolti

Myndaveisla: Breið bros og dans­spor í Dalnum

Sindri Sverrisson skrifar
Ásdís Karen Halldórsdóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir skelltu upp úr í fagnaðarlátunum eftir leik.
Ásdís Karen Halldórsdóttir og Sveindís Jane Jónsdóttir skelltu upp úr í fagnaðarlátunum eftir leik. vísir/Anton

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fagnaði vel á Laugardalsvelli í gærkvöld eftir 5-0 stórsigur gegn Króatíu og samtals 9-0 sigur í einvígi liðanna í HM-umspilinu. Ljósmyndarinn Anton Brink náði frábærum myndum af stemningunni.

Ísland er nú einu skrefi frá því að komast á HM í fyrsta sinn en í veginum stendur lið Portúgals sem einmitt vann Ísland í umspili fyrir síðasta heimsmeistaramót.

Liðin mætast ytra í lok nóvember og svo á Laugardalsvelli í byrjun desember þar sem íslenskir sigurjólasöngvar fá vonandi að óma líkt og í gær.

Hlín Eiríksdóttir, Ída Marín Hermannsdóttir og Katla Tryggvadóttir komu Íslandi í 3-0 áður en Diljá Ýr Zomers innsiglaði sigurinn með tveimur mörkum. Þær Ída Marín og Katla náðu báðar þeim áfanga að skora sitt fyrsta landsliðsmark.

Myndaveislu úr Laugardalnum má sjá hér að neðan.

Systurnar Arna og Hlín Eiríksdætur gleyma sjálfsagt seint leikjunum við Króatíu þar sem þær voru báðar í stórum hlutverkum.vísir/Anton
Diljá hélt að markið hennar hefði verið dæmt af vegna rangstöðu...vísir/Anton
...en svo var ekki og hún endaði á að fagna tveimur mörkum.vísir/Anton
Fanney Inga Birkisdóttir fékk tækifæri í marki Íslands og tók þátt í dansinum eftir leik.vísir/Anton
Hetjurnar sem komu Íslandi á fyrsta stórmótið, EM 2009, voru heiðraðar fyrir leik í gær.vísir/Anton
Alexandra Jóhannsdóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og Diljá Ýr Zomers þökkuðu fyrir stuðninginn.vísir/Anton
Glódís Perla fagnar hér Diljá Ýr Zomers sem kom inn af bekknum og skoraði tvö mörk.Vísir/Anton Brink
Katla Tryggvadóttir fagnar sínu fyrsta landsliðsmarki.Vísir/Anton Brink
Glódís Perla Viggósdóttir lék sinn 150. A-landsleik og fékk flottan sigur í tilefni af tímamótunum.vísir/Anton
Hlín Eiríksdóttir kom Íslandi yfir í leiknum og Arna systir hennar fagnaði með henni.vísir/Anton
Ída Marín Hermannsdóttir skoraði sitt fyrsta landsliðsmark og átti frábæran leik.vísir/Anton
Glódís Perla Viggósdóttir lék sinn 150. A-landsleik og hélt áfram að bæta leikjametið. Hún fékk gjöf fyrir leik sem Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ afhenti henni.vísir/Anton
Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

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