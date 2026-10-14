Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit Aron Guðmundsson skrifar 14. október 2026 09:31 Hákon Arnar Haraldsson í kröppum dansi gegn Ezri Konsa í London í kvöld. Getty/Jacques Feeney Fjölmargir leikir fóru fram í Meistaradeild Evrópu í gær. Hákon Arnar Haraldsson og liðsfélagar hans í Lille fengu erfitt verkefni gegn Englandsmeisturum Arsenal og ein óvæntustu úrslit tímabilsins áttu sér stað í Noregi. Arsenal vann 3-0 sigur á Lille á Emirates leikvanginum í gær. Eftir frekar jafnan fyrri hálfleikk tóku Skytturnar öll völd á vellinum í þeim seinni og röðuðu inn mörkum á stuttum kafla leiksins. Hákon Arnar Haraldsson var í byrjunarliði Lille og spilaði allan leikinn. Arsenal með fullt hús stiga eftir tvær umferðir. Lille án stiga. Klippa: Arsenal - Lille 3-0 Í Madríd sigldu heimamenn í Atletico Madrid heim 2-0 sigri gegn lánlausu liði Manchester United. Fyrsta markið kom á fyrstu mínútu leiksins. Pablo Barrios sem skoraði það og í seinni hálfleik tryggði Ademola Lookmann 2-0 sigur Atletico skömmu eftir að Leny Yoro hafði verið rekinn af velli í liði Manchester United. Bæði lið með þrjú stig af sex mögulegum eftir fyrstu tvö leiki sína. Klippa: Atletico Madrid - Manchester United 2-0 Börsungar lentu undir í Tyrklandi gegn Galatasaray en röðuðu svo inn mörkum og unnu að lokum 4-1 sigur og eru með fullt hús stiga sem stendur. Klippa: Galatasaray - Barcelona 1-4 Það voru síðan óvænt úrslit á dagskrá deildarinnar líka. Club Brugge vann 4-3 útisigur gegn ítalska stórliðinu Inter Milan sem byrjar Meistaradeildina mjög illa og er án stiga eftir fyrstu tvo leiki sína. Klippa: Inter - Club Brugge Í Noregi áttu sér svo stað ein óvæntustu úrslit þessa tímabils þegar að Noregsmeistarar Viking gerðu 3-3 jafntefli gegn þýska stórveldinu Bayern Munchen. Viking hafði komist 2-0 yfir í leiknum en Bæjarar sneru honum sér í vil. Jöfnunarmarkið var dramatísk í meira lagi hjá Norðmönnunum, kom undir lok leiks. Amin Cosic var allan tímann á varamannabekk Viking. Klippa: Viking - Bayern Munchen 3-3 Mörkin úr öðrum leikjum má sjá hér fyrir neðan: Klippa: Villarreal - Napoli 3-1 Klippa: RB Leipzig - PSV 1-0 Klippa: Lens - Sporting 0-2 Klippa: Sabah - Slavia Prague 2-0 Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC FC Barcelona Manchester United Fótbolti Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Sjá meira