Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Sindri Sverrisson skrifar 14. október 2026 21:01 Ross Barkley skoraði tvennu í kvöld í stórsigri gegn Fenerbahce. Getty/Marc Atkins Það rigndi mörkum í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld og þar á meðal skoruðu Aston Villa-menn sex gegn Fenerbahce. Real Madrid vann magnaðan endurkomusigur gegn Roma á Ítalíu og Bodö/Glimt fagnaði sigri gegn Dortmund í Noregi. Roma var 3-1 yfir gegn Real þegar komið var fram á 83. mínútu en lærisveinar Jose Mourinho náðu engu að síður að vinna 4-3 sigur. Hollendingurinn Marten de Roon kom Roma yfir með bylmingsskoti á 20. mínútu en Kylian Mbappé svaraði því með ekki síðra þrumuskoti fimm mínútum síðar. Donyell Malen sá til þess að Roma kæmist yfir á nýjan leik snemma í seinni hálfleik og hann kom boltanum svo aftur í netið á 57. mínútu þegar hann slapp einn í gegnum vörnina. Varamennirnir Carlos Espí og Endrick náðu hins vegar að skora tvisvar á tveimur mínútum og jafna metin þegar fimm mínútur voru eftir, og Jude Bellingham var nálægt því að skora sigurmark með skalla skömmu síðar. Það gerði Antonio Rüdiger svo á 90. mínútu, eftir hornspyrnu, og fullkomnaði stórkostlega endurkomu Madridinga. Villa-menn í miklum ham Aston Villa vann Fenerbahce 6-0 þar sem tveir Villa-menn skoruðu tvennu. Svisslendingurinn ungi Johan Manzambi kom Villa yfir á 12. mínútu og Nicolas Jackson bætti við tveimur mörkum áður en fyrri hálfleik var lokið. Ross Barkley skoraði svo úr vítaspyrnu á 68. mínútu og bætti við öðru með skoti skömmu síðar. Á 90. mínútu bætti varamaðurinn Tammy Abraham svo sjötta markinu við. Bodö/Glimt vann þýska stórliðið Eftir markalausan fyrri hálfleik í Noregi komst Bodö/Glimt yfir gegn Dortmund með marki Fredrik Sjøvold snemma í seinni hálfleik. Þetta reyndist eina mark leiksins og Bodö/Glimt hefur þar með náð í fyrstu þrjú stig sín í deildinni. Real Betis vann Porto 3-2 á Spáni, Shaktar hafði betur gegn AEK á Stamford Bridge 3-1 og loks vann Stuttgart 3-0 útisigur gegn Slovan Bratislava í Slóvakíu. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF Aston Villa FC Mest lesið Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Fótbolti Tryggvi í aðalhlutverki í Meistaradeildinni Körfubolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Fótbolti Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Fótbolti Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Fótbolti Eva bætti hvert metið á fætur öðru Golf Fleiri fréttir Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Sjá meira