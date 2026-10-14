Fótbolti

Sex marka sýning Villa og ó­trú­leg endur­koma Real Madrid

Sindri Sverrisson skrifar
Ross Barkley skoraði tvennu í kvöld í stórsigri gegn Fenerbahce.
Ross Barkley skoraði tvennu í kvöld í stórsigri gegn Fenerbahce. Getty/Marc Atkins

Það rigndi mörkum í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld og þar á meðal skoruðu Aston Villa-menn sex gegn Fenerbahce. Real Madrid vann magnaðan endurkomusigur gegn Roma á Ítalíu og Bodö/Glimt fagnaði sigri gegn Dortmund í Noregi.

Roma var 3-1 yfir gegn Real þegar komið var fram á 83. mínútu en lærisveinar Jose Mourinho náðu engu að síður að vinna 4-3 sigur.

Hollendingurinn Marten de Roon kom Roma yfir með bylmingsskoti á 20. mínútu en Kylian Mbappé svaraði því með ekki síðra þrumuskoti fimm mínútum síðar.

Donyell Malen sá til þess að Roma kæmist yfir á nýjan leik snemma í seinni hálfleik og hann kom boltanum svo aftur í netið á 57. mínútu þegar hann slapp einn í gegnum vörnina.

Varamennirnir Carlos Espí og Endrick náðu hins vegar að skora tvisvar á tveimur mínútum og jafna metin þegar fimm mínútur voru eftir, og Jude Bellingham var nálægt því að skora sigurmark með skalla skömmu síðar. Það gerði Antonio Rüdiger svo á 90. mínútu, eftir hornspyrnu, og fullkomnaði stórkostlega endurkomu Madridinga.

Villa-menn í miklum ham

Aston Villa vann Fenerbahce 6-0 þar sem tveir Villa-menn skoruðu tvennu.

Svisslendingurinn ungi Johan Manzambi kom Villa yfir á 12. mínútu og Nicolas Jackson bætti við tveimur mörkum áður en fyrri hálfleik var lokið. Ross Barkley skoraði svo úr vítaspyrnu á 68. mínútu og bætti við öðru með skoti skömmu síðar.

Á 90. mínútu bætti varamaðurinn Tammy Abraham svo sjötta markinu við.

Bodö/Glimt vann þýska stórliðið

Eftir markalausan fyrri hálfleik í Noregi komst Bodö/Glimt yfir gegn Dortmund með marki Fredrik Sjøvold snemma í seinni hálfleik.

Þetta reyndist eina mark leiksins og Bodö/Glimt hefur þar með náð í fyrstu þrjú stig sín í deildinni.

Real Betis vann Porto 3-2 á Spáni, Shaktar hafði betur gegn AEK á Stamford Bridge 3-1 og loks vann Stuttgart 3-0 útisigur gegn Slovan Bratislava í Slóvakíu.

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