KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Aron Guðmundsson skrifar 14. október 2026 08:35 Gianni Infantino er forseti FIFA. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Búist er við því að FIFA leggi fram tillögu sem sér til þess að hvert aðildarsamband Alþjóðaknattspyrnusambandsins fái því sem nemur rúmum þremur milljörðum króna. The Athletic greinir frá en væntanleg tillaga FIFA snýr að því að útdeila um sex milljörðum Bandaríkjadala til aðildarsambanda á fjögurra ára tímabili frá árinu 2027 til og með 2030. Hvert aðildarsamband, þar á meðal Knattspyrnusamband Íslands, fengi þar af leiðandi um 25 milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut, eða sem nemur rúmum þremur milljörðum íslenskra króna. Upprunaleg áætlun FIFA gerði ráð fyrir því að hvert aðildarsamband myndi fá um 10 milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut, því sem nemur rúmum 1,2 milljörðum íslenskra króna, en nú á að hækka þá upphæð gríðarlega. Til þess að mæta hækkuninni myndi FIFA úthluta meira en 3,5 milljörðum Bandaríkjadala úr varasjóði sínum og það á grundvelli fordæmalausrar viðskiptalegrar velgengni heimsmeistaramóts karla sem fór fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó síðasta sumar. Þetta hefur The Athletic eftir heimildarmanni sínum sem hefur verið upplýstur um tillögu FIFA. Þessi væntanlega hækkun kemur þó á tímapunkti þar sem mikil óánægja hefur verið ríkjandi með Gianni Infantino, forseta FIFA, sem hefur ítrekað verið sakaður um spillingu og slæma stjórnarhætti. Infantino gerði tilraun til þess fá einkafjárfesta til að kaupa hlut í innviðum sambandsins. Tillagan verður rædd á fundi stjórnar FIFA á morgun. Verði hún samþykkt þar mun hún fara í umræðuferli og kláruð af stjórn FIFA í desembær næstkomandi. Það verður síðan undir ársþingi FIFA komið í mars á næsta ári að samþykkja tillöguna endanlega. KSÍ FIFA Deilur um Gianni Infantino Tengdar fréttir Utan vallar: Það á enginn séns í kónginn Gianni Infantino mun verða endurkjörinn sem forseti FIFA á aðalfundi alþjóðasambandsins í mars næst komandi. Í sumar voru allir mættir til að fella kónginn en honum verður ekki steypt af stóli svo glatt. 10. október 2026 08:01 Mest lesið „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Fótbolti Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum Fótbolti Lét gamminn geisa og fær að heyra það Enski boltinn Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Fótbolti Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Enski boltinn Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik Íslenski boltinn Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Íslenski boltinn Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Fótbolti Fleiri fréttir Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Lét gamminn geisa og fær að heyra það Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Myndaveisla: Breið bros og dansspor í Dalnum Segja starf Elísabetar hanga á bláþræði en leikmenn lofa hana Sungu jólalag hástöfum og allt klárt fyrir HM-einvígin Norsku meistararnir magnaðir gegn Bayern Rúnar Páll tekur við Stjörnunni á nýjan leik „Stolt af því hvernig ég stóð mig í dag“ Aftur ráðast HM-örlög Íslands gegn Portúgölum Einkunnir Íslands: Þrjár stóðu upp úr í veislunni í Dalnum HM-draumurinn úti hjá Betu og Belgum eftir vító Hákon og félagar máttu sín lítils þegar ensku meistararnir skiptu um gír Atlético yfir í 89 mínútur og raunir United-manna aukast Glódís nær risaáfanga og þrjár koma nýjar inn Ísland - Króatía 5-0 | Íslensk einstefna á Laugardalsvelli Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Sjá meira