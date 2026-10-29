Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK í öruggum sigri Andri Broddason skrifar 29. október 2026 14:32 Viktor Bjarki Daðason náði ekki að skora þrátt fyrir að vera í byrjunarliðinu. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard FC København spilaði bikarleik í dag gegn Aarhus Fremad í dönsku bikarkeppninni í fótbolta. Viktor Bjarki Daðason var í byrjunarliði FCK sem vann leikinn 3-0. Viktor Bjarki var þó ekki eini Íslendingurinn sem byrjaði leikinn því Ólafur Dan Hjaltason byrjaði í vörninni fyrir Aarhus Fremad. Ólafur Dan og félagar áttu erfiðan leik þar sem liðið er í fimmta sæti í B-deild Danmerkur. William Clem kom FCK í forystuna strax á 20. mínútu og Mohamed Elyounoussi bætti öðru marki við 20 mínútum síðar. Staðan var 2-0 í hálfleik og fengu heimamenn í Aarhus Fremad ekki mikið af færum. Til að bæta gráu ofan á svart þá skoraði Alexander Ludwig, félagi Ólafs Dan í vörninni, sjálfsmark og innsiglaði þannig 3-0 sigur FCK sem heldur áfram í fimmtu umferð bikarkeppninnar í Danmörku. Viktor Bjarki Daðason var tekinn af velli á 65. mínútu en Gunnar Orri Olsen kom inn á fyrir FCK þegar aðeins fimmtán mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Með sigrinum er FCK komið í 8-liða úrslit bikarkeppninnar en ekki er búið að draga hverjir mæta hverjum. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Íslenski boltinn Liverpool slapp við Manchester City Enski boltinn 75 prósent látinna NFL-leikmanna með heilaskaða Sport Snýr aftur til keppni eftir saurslysið Sport Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Enski boltinn „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Enski boltinn Var klár í samkeppnina við Ingvar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK í öruggum sigri Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Flauta Péturs á hilluna Verða án Sesko fram í janúar Engin uppalin spilaði með Fram „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Knattspyrnuforkólfur segir af sér til að mótmæla stuðningi við Infantino „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Mikael Egill fór meiddur af velli í sigri á Juventus Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Heimir farinn frá Fylki Daníel Tristan innsiglaði sigurinn með langþráðu marki Enn taplausar þrátt fyrir martraðarbyrjun Töpuðu fyrir toppliðinu á tveimur sjálfsmörkum Viðar Ari skaut Frey og lærisveina hans út úr bikarnum Diljá Ýr fagnaði sigri á Blikabönunum og Hammarby vann líka Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val Real Madrid biður alla Kínverja afsökunar Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Sjá meira