Þórir Jóhann Helgason og félagar í Venezia höfðu ekki heppnina með sér þegar stórlið Internazionale mætti í heimsókn í kvöld í ítölsku deildinni.
Venezia tapaði leiknum 2-0 þrátt fyrir að skora bæði mörkin.
Topplið Internazionale vann leikinn á tveimur sjálfsmörkum á síðustu tíu mínútum leiksins,
Þórir var í byrjunarliði Venezia en fór af velli á 68. mínútu í stöðunni 0-0.
Lion Lauberbach hafði reyndar komið Venezia í 1-0 á 29. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu eftir skoðun myndbandsdómara.
Fyrra sjálfsmarkið skoraði Matías Moreno á 80. mínútu en það síðara Redouane Halhal aðeins tveimur mínútum síðar.
Internazionale hefur unnið átta af fyrstu níu deildarleikjum sínum og hefur enn ekki tapað í Seríu A á leiktíðinni. Feneyjarliðið er aftur á móti í botnsætinu með aðeins einn sigur og þrjú stig í fyrstu níu leikjunum.