Fótbolti

Knattspyrnuforkólfur segir af sér til að mót­mæla stuðningi við Infantino

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Takeshi Okada með Arsene Wenger á góðri stundu.
Takeshi Okada með Arsene Wenger á góðri stundu. Getty/ Jun Sato

Takeshi Okada lætur af embætti varaforseta Knattspyrnusambands Japans í kjölfar ákvörðunar knattspyrnusambanda Asíu um að styðja Gianni Infantino í forsetakjöri FIFA á næsta ári.

Okada, sem er sjötugur og var landsliðsþjálfari Japans á heimsmeistaramótunum 1998 og 2010, segist vera mjög vonsvikinn eftir að Knattspyrnusamband Asíu (AFC) sneri nýlega við blaðinu í afstöðu sinni til Infantinos.

Sambandið var snemma í hópi gagnrýnenda Infantinos eftir misheppnuðu HM-áformin, en á þinginu í Japan í síðustu viku var ákveðið að styðja hann í forsetakjöri Alþjóðaknattspyrnusambandsins árið 2027. Það var mikill sigur fyrir Infantino og nánast gulltryggir hann áfram sem forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins.

Okada segir að „íþróttir eigi að byggjast á heilindum“.

„Hins vegar víkja þær aðgerðir sem tengjast heimsmeistaramóti FIFA í ár verulega frá persónulegri sannfæringu minni,“ sagði Okada í yfirlýsingunni. „Sem íþróttamaður get ég ekki sætt mig við þetta,“ sagði Okada í yfirlýsingu samkvæmt AP-fréttastofunni.

Okada viðurkenndi að staða Japans í stjórnmálum innan FIFA, alþjóðlegs stjórnvalds knattspyrnunnar, og innan Asíu væri flókin og bætti við að hann skildi að „það eru hagnýtar ástæður fyrir því að fylgja afstöðu AFC“.

Japan vill halda heimsmeistaramót karla fyrir árið 2050, sagði Tsuneyasu Miyamoto, forseti japanska knattspyrnusambandsins, á fjarfundi AFC í október 2023 þar sem lýst var stuðningi við umsókn Sádi-Arabíu um að halda mótið árið 2034.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, forseti AFC, hafði í ágúst slegist í hóp með öðrum varaforsetum FIFA, þeim Aleksander Ceferin frá UEFA og Victor Montagliani frá CONCACAF, og gagnrýnt Infantino fyrir „blekkingar“ og „grundvallartrúnaðarbrest“ vegna þrýstings hans á að selja varanlegan hlut í hagnaði af heimsmeistaramótinu til einkafjárfesta undir forystu Joshua Kushner, yngri bróður Jared Kushner, sem er kvæntur Ivönku, dóttur Trumps.

FIFA Deilur um Gianni Infantino

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið