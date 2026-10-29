Landsliðsmaður í frí hjá félagi sínu vegna persónulegra ástæðna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. október 2026 17:37 Daníel Leó Grétarsson í leik með íslenska landsliðinu á móti Eistlandi í síðasta glugga. Vísir/Anton Brink Íslenski landsliðsmiðvörðurinn Daníel Leó Grétarsson verður ekki með danska félaginu AGF á næstunni af persónulegum ástæðum. Þetta kemur fram á heimasíðu félagsins. Félagið segir að Daníel hafi fengið leyfi til að sinna persónulegum málum. „Daníel þarf að sinna fjölskyldumálum og við styðjum hann að sjálfsögðu heils hugar í því. Við hlökkum til að sjá hann aftur þegar tíminn er réttur,“ sagði Carsten V. Jensen, knattspyrnustjóri AGF. Daníel kom til AGF frá Sønderjyske í félagaskiptaglugganum í sumar og hefur hingað til leikið tíu deildarleiki í hvítu treyjunni. Hann er 31 árs gamall og hefur verið fastamaður í landsliðinu undanfarin ár. Daníel var í byrjunarliðinu í þremur af fjórum leikjum Íslands í síðasta glugga og kom inn á sem varamaður í hálfleik í þeim fjórða. Daníel er kominn með 35 leiki fyrir íslenska landsliðið. View this post on Instagram A post shared by AGF (@agffodbold) Danski boltinn Landslið karla í fótbolta Mest lesið „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Íslenski boltinn „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Hallgrímur kveður KA Íslenski boltinn Liverpool slapp við Manchester City Enski boltinn 75 prósent látinna NFL-leikmanna með heilaskaða Sport Var klár í samkeppnina við Ingvar Íslenski boltinn „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Enski boltinn Snýr aftur til keppni eftir saurslysið Sport Fleiri fréttir Landsliðsmaður í frí hjá félagi sínu vegna persónulegra ástæðna Hallgrímur kveður KA „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK í öruggum sigri Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Flauta Péturs á hilluna Verða án Sesko fram í janúar Engin uppalin spilaði með Fram „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Knattspyrnuforkólfur segir af sér til að mótmæla stuðningi við Infantino „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Mikael Egill fór meiddur af velli í sigri á Juventus Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Heimir farinn frá Fylki Daníel Tristan innsiglaði sigurinn með langþráðu marki Enn taplausar þrátt fyrir martraðarbyrjun Töpuðu fyrir toppliðinu á tveimur sjálfsmörkum Viðar Ari skaut Frey og lærisveina hans út úr bikarnum Diljá Ýr fagnaði sigri á Blikabönunum og Hammarby vann líka Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val Real Madrid biður alla Kínverja afsökunar Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Sjá meira