Diljá Ýr fagnaði sigri á Blikabönunum og Hammarby vann líka

Diljá Ýr Zomers og félagar í Brann eru í góðum málum eftir fyrri leik sinn í átta liða úrslitum Evrópubikarsins. Það sama má segja um sænska Íslendingaliðið Hammarby.
Brann vann 3-0 sigur á Blikabönunum í Czarni Sosnowiec en pólska liðið sló Íslandsmeistara Breiðabliks út úr annarri umferð undankeppninnar, 7-2 samanlagt.
Diljá var í byrjunarliðinu í kvöld og Brann var komið þremur mörkum yfir eftir aðeins átján mínútur. Seinni leikurinn er úti í Póllandi og af því að sigurinn varð ekki stærri þrátt fyrir góða byrjun er enn smá spenna í þessu.
Brenna Lovera, fyrrum leikmaður Selfoss og ÍBV á Íslandi, skoraði tvö mörk í leiknum og þriðja markið var sjálfsmark. Diljá var tekin af velli á 88. mínútu.
Tvær íslenskar landsliðskonur, Guðrún Arnardóttir og Ída Marín Hermannsdóttir, voru í byrjunarliði Hammarby sem vann 3-1 útisigur á slóvakíska félaginu Spartak Myjava.
Hammarby komst yfir í 1-0 á meðan Ída Marín var inni á vellinum en fékk á sig jöfnunarmark fljótlega eftir að hún fór af velli. Sænska liðið átti aftur á móti lokaorðið og skoraði tvö mörk undir lokin.
Elin Åhgren Sørum, Mari Rosendal Nyhagen og Svea Rehnberg, varamaður Ídu, skoruðu mörkin.