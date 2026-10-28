Mikael Egill fór meiddur af velli í sigri á Juventus

Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson meiddist í sigurleik Genoa á Juventus í ítölsku deildinni í kvöld.
Genoa vann þá 2-0 sigur á Juventus þökk sé tveimur mörkum á fyrsta hálftíma leiksins.
Liðið var 2-0 yfir þegar Mikael Egill þurfti að fara meiddur af velli á 41. mínútu.
Mörkin skoruðu þeir Kingsley Ehizibue á 12. mínútu og Tommaso Baldanzi á 28. mínútu.
Genoa hoppar upp í þrettánda sæti með þessum sigri en Juventus er í áttunda sætinu.
Genoa-menn voru að vinna sinn annan leik í röð og þann þriðja í síðustu fjórum leikjum.
Mikael er að spila stórt hlutverk hjá íslenska landsliðinu og verður vonandi búinn að ná sér fyrir næstu landsleiki sem eru í næsta mánuði.