Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. október 2026 17:51 Sigurður Arnar Magnússon er mættur á Hlíðarenda eins og sjá má á þessari mynd. Valur Fótbolti Valsmenn hafa gengið frá þriggja ára samningi við miðvörðinn Sigurð Arnar Magnússon eða fyrir tímabilin 2027, 2028 og 2029. Sigurður Arnar, sem fæddur er árið 1999, er uppalinn Eyjamaður og hefur leikið allan sinn feril með ÍBV. Sigurður lék sinn fyrsta leik í efstu deild einmitt gegn Val árið 2016 og á að baki 234 leiki í meistaraflokki, auk þess sem hann hefur leikið Evrópuleiki og fyrir U21 landslið Íslands. Hann hefur leikið 122 leiki fyrir ÍBV í efstu deild. Eyjamenn féllu úr Bestu deild karla á dögunum en liðið hafði spilað undanfarin tvö tímabil í efstu deild. Sigurður Arnar tekur nú þá ákvörðun að halda áfram í Bestu deildinni í stað þess að spila í Lengjudeildinni næsta sumar. „Sigurður Arnar er flottur karakter, gríðarlega duglegur og vinnusamur. Hann kemur með mikla reynslu inn í hópinn og er hugsaður sem lykilmaður í vörn Vals næstu árin. Það er mikill fengur fyrir félagið að fá hann til liðs við okkur,“ segir í frétt á miðlum Vals í kvöld. Halldór Árnason er nú tekinn við sem þjálfari Vals og er farinn að setja saman sinn leikmannahóp fyrir næsta sumar. Besta deild karla Valur ÍBV Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Íslenski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Tré felld vegna Þjóðarhallar Sport Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Fleiri fréttir Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins Sjá meira