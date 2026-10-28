Íslenski boltinn

Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sigurður Arnar Magnússon er mættur á Hlíðarenda eins og sjá má á þessari mynd.
Sigurður Arnar Magnússon er mættur á Hlíðarenda eins og sjá má á þessari mynd. Valur Fótbolti

Valsmenn hafa gengið frá þriggja ára samningi við miðvörðinn Sigurð Arnar Magnússon eða fyrir tímabilin 2027, 2028 og 2029.

Sigurður Arnar, sem fæddur er árið 1999, er uppalinn Eyjamaður og hefur leikið allan sinn feril með ÍBV. Sigurður lék sinn fyrsta leik í efstu deild einmitt gegn Val árið 2016 og á að baki 234 leiki í meistaraflokki, auk þess sem hann hefur leikið Evrópuleiki og fyrir U21 landslið Íslands. Hann hefur leikið 122 leiki fyrir ÍBV í efstu deild.

Eyjamenn féllu úr Bestu deild karla á dögunum en liðið hafði spilað undanfarin tvö tímabil í efstu deild. Sigurður Arnar tekur nú þá ákvörðun að halda áfram í Bestu deildinni í stað þess að spila í Lengjudeildinni næsta sumar.

„Sigurður Arnar er flottur karakter, gríðarlega duglegur og vinnusamur. Hann kemur með mikla reynslu inn í hópinn og er hugsaður sem lykilmaður í vörn Vals næstu árin. Það er mikill fengur fyrir félagið að fá hann til liðs við okkur,“ segir í frétt á miðlum Vals í kvöld.

Halldór Árnason er nú tekinn við sem þjálfari Vals og er farinn að setja saman sinn leikmannahóp fyrir næsta sumar.

Besta deild karla Valur ÍBV

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