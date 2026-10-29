Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Valur Páll Eiríksson skrifar 29. október 2026 14:12 Heimir Guðjónsson er mættur aftur á Akranes, nú sem þjálfari ÍA. KFÍA Heimir Guðjónsson er nýr þjálfari karlaliðs ÍA í fótbolta. Hann tekur við af Lárusi Orra Sigurðssyni sem skildi við Skagamenn er keppni í Bestu deild karla kláraðist um helgina. Eggert Herbertsson, formaður knattspyrnudeildar ÍA, staðfesti þetta við Valtý Björn Valtýsson í þættinum Mín skoðun á X977. Eggert greindi jafnframt frá því að Heimir hefði skrifað undir þriggja ára samning og að ÍA hefði greitt Fylki nokkrar milljónir króna til að losa Heimi frá Árbæjarfélaginu. „Mig minnir að það standi í samningnum að við höldum þessari upphæð sem trúnaðarmáli. Við stöndum við gerða samninga,“ sagði Eggert sem vildi því ekki gefa upphæðina upp. Hann staðfesti þó að kaupverðið hlypi á milljónum en „ekki mörgum“. Lárus Orri stýrði Skagamönnum í fjórða sæti deildarinnar á síðustu leiktíð sem er besti árangur ÍA í deildinni í 19 ár. Það dugði honum þó ekki betur en svo að Skagamenn ákváðu að breyta til. Heimir hefur verið orðaður við starfið síðustu daga og greindi Vísir frá því á laugardaginn síðasta að hann myndi taka við þegar Lárus Orri staðfesti að hann væri á förum eftir 4-4 jafntefli við Keflavík í lokaumferð deildarinnar. Fylkir greindi þá frá því í yfirlýsingu í gærkvöld að liðið hefði sagt Heimi upp sem ýtti enn frekar undir þær sögusagnir að hann væri að taka við nýju starfi. Það kom svo að því í dag að Eggert staðfesti ráðninguna í útvarpsviðtali í þættinum Mín skoðun. Einn sá sigursælasti Heimir þekkir til á Skaganum hafandi spilað á miðju ÍA sumrin 1998 og 1999. Hann fór þaðan til FH um aldamótin þar sem hann hefur verið stærstan part síðan, fyrst sem leikmaður og svo sem þjálfari. Heimir stýrði FH til fimm Íslandsmeistaratitla sem þjálfari liðsins frá 2008 til 2017 og árið eftir gerði hann HB í Þórshöfn að Færeyjameisturum. Hann tók við Val sumarið 2019 og var þjálfari liðsins til 2022. Valur varð Íslandsmeistari undir stjórn Heimis á Covid-tímabilinu 2020. Hann stýrði FH í annað sinn frá 2022 til 2025 og tók síðasta haust við liði Fylkis í Lengjudeildinni. Heimi tókst ekki að stýra liðinu upp í Bestu deildina á hans eina ári með liðið og heldur nú úr Árbæ á Akranes. ÍA Besta deild karla Fylkir Lengjudeild karla Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Íslenski boltinn Liverpool slapp við Manchester City Enski boltinn 75 prósent látinna NFL-leikmanna með heilaskaða Sport Snýr aftur til keppni eftir saurslysið Sport Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Enski boltinn „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Enski boltinn Var klár í samkeppnina við Ingvar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar Flauta Péturs á hilluna Engin uppalin spilaði með Fram „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Heimir farinn frá Fylki Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjá meira