Real Madrid biður alla Kínverja afsökunar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. október 2026 17:31 Kylian Mbappe var elskaður og dáður í Kína þar til að hann lét hin óheppilegu orð falla. Getty/Alberto Gardin Spænska stórliðið Real Madrid hefur beðið alla kínversku þjóðina afsökunar eftir umdeild ummæli ofurstjörnunnar Kylians Mbappé um einræðisherra Kínverja. Á sama tíma heldur fjaðrafokið í kringum framherjann áfram. Mbappé vakti mikla reiði og hefur lent í storminum miðjum vegna ummæla sem hann lét falla í myndbandsviðtali við franska þáttinn „The Bridge“. Kínverskt sjónvarp hefur í kjölfarið hætt útsendingum frá spænska fótboltanum. Nú blandar vinnuveitandi Frakkans sér einnig í málið. „Real Madrid vill biðja kínversku þjóðina afsökunar á hvers kyns óþægindum sem kunna að hafa hlotist af nýlegum ummælum leikmanns okkar, Kylians Mbappé,“ skrifar Real Madrid á vefsíðu sína á miðvikudag. „Félagið okkar ber djúpa virðingu fyrir Kína, sögu landsins, menningu og íbúum, sem og fyrir þeim milljónum kínverskra stuðningsmanna sem bera hlýjar tilfinningar og aðdáun í garð Real Madrid,“ segir enn fremur. Kínverskir ríkisfjölmiðlar hafa áður lofað Mbappé sem „fótboltaundri“ og „hæfileikamanni“. Andlit hans hefur prýtt auglýsingaspjöld, gosflöskur og samfélagsmiðla. Nú hefur staðan breyst. Comunicado Oficial. https://t.co/EfKx1juceJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026 Spænski boltinn Kína Mest lesið Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Enski boltinn Enginn valdi Ísland fyrir næsta EM Handbolti Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Íslenski boltinn Draumurinn að þjálfa Blika Íslenski boltinn „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Enski boltinn Tré felld vegna Þjóðarhallar Sport Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Íslenski boltinn Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Íslenski boltinn Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Enski boltinn Fleiri fréttir Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val Real Madrid biður alla Kínverja afsökunar Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi Fresta leikjum á Spáni vegna lestarslyssins „Neyði menn ekki til að vera hérna“ „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Omar Sowe kominn í KR-treyjuna Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Börsungar sektaðir fyrir samskipti við Alvarez „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ Hjartnæm ræða Putellas: „Ekki hlusta ef einhver segir að þú getir þetta ekki“ Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Bikar-Ísak skoraði í stórsigri „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sjáðu mark Júlíusar sem uppskar stig Fyrsta mark Mussolini og lið Alberts á toppnum Sendi Haaland og fleiri í frí Biður kínversku þjóðina afsökunar Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Sjá meira