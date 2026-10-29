Víkingar láta Einar Guðna fara

Einar Guðnason verður ekki áfram þjálfari meistaraflokks kvenna hjá Víkingi en félagið hefur ákeðið að segja honum upp.
Einar Guðnason var kallaður á fund í dag þar sem niðurstaðan var að hann yrði ekki áfram þjálfari liðsins.
Vísir fékk þetta staðfest hjá forsvarsmönnum félagsins í kvöld sem og það að leit standi yfir að næsta þjálfara liðsins.
Víkingskonur féllu úr Bestu deildinni eftir tap á móti Þór/KA í hreinum úrslitaleik í lokaumferðinni um áframhaldandi veru í deildinni.
Einar hafði tekið við Víkingskonum í erfiðri stöðu og fallsæti í júní 2025 og kom liðinu upp í efri hlutann.
Einar skrifaði undir þriggja ára samning í fyrrasumar samkvæmt frétt á miðlum Víkinga en lætur nú af störfum.
Nýr þjálfari fær það verkefni að koma Víkingskonum aftur upp í Bestu deildina.