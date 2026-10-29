Engin uppalin spilaði með Fram Valur Páll Eiríksson skrifar 29. október 2026 09:01 Leikmenn sem eru uppaldir annarsstaðar en í Fram báru liðið uppi í sumar. Vísir/Diego Hlutfallslega spiluðu uppaldir leikmenn flestar mínútur hjá Þór/KA í Bestu deild kvenna í sumar og Breiðablik kom þar skammt á eftir. Hjá Fram spiluðu uppaldir leikmenn ekki neitt. Hjá Þór/KA spiluðu uppaldir Akureyringar 58 prósent mínútna hjá norðankonum samkvæmt tölum tölfræðiveitunnar Ordio. Skammt þar á eftir með 57 prósent mínútna voru uppaldar Blikakonur í meistaraliði Breiðabliks sem varð Íslandsmeistari þriðja árið í röð. Hjá öðrum liðum í deildinni var hlutfallið á milli 28 og 41 prósent þar sem Eyjakonur komu næst á eftir Þór/KA og Breiðabliki og því næst FH og Stjarnan. Neðsta lið listans vekur hins vegar athygli þar sem uppaldir Framarar spiluðu 0 prósent mínútna með liðinu í sumar. Fram var spáð falli af mörgum og byrjaði mótið illa en endaði efst í neðri hluta deildarinnar rétt fyrir ofan áðurnefnt lið Þór/KA. Líkt og greint var frá á Vísi á dögunum var Þór einnig efstur á lista í karlaflokki en Þórsarar spiluðu flestar mínútur fyrir uppeldisfélag sitt í Bestu deild karla með heil 77 prósent. Þar var Breiðablik einnig í öðru sæti. Neðst karlamegin var lið Vals þar sem uppaldir leikmenn spiluðu 1 prósent mínútna. Hlutfall uppaldra leikmanna í Bestu deild kvenna á nýliðinni leiktíð samkvæmt tölum Ordio.is.Ordio Fram Besta deild kvenna Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn HSÍ syrgir einstakan stuðningsmann Handbolti Liverpool slapp við Manchester City Enski boltinn Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Enski boltinn Snýr aftur til keppni eftir saurslysið Sport Engin uppalin spilaði með Fram Íslenski boltinn Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið Enski boltinn Hengja upp treyju lágvaxnasta leikmannsins í sögu NBA Körfubolti Liverpool áfram eftir vítakeppni Enski boltinn Fleiri fréttir Engin uppalin spilaði með Fram „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Heimir farinn frá Fylki Einn dyggasti sonur ÍBV semur við Val „Á meðan liðið er að vinna skiptir ekki máli hvort að ég skori eða einhver annar“ Ásgeir Páll kveður Keflavík og Ísland Arnar spenntur og „no komment“ frá Magnúsi „Neyði menn ekki til að vera hérna“ Aron Þórður hættur Draumurinn að þjálfa Blika Tímabilið vonbrigði en bjartir tímar framundan Omar Sowe kominn í KR-treyjuna „Úff, hvað er ég búinn að koma mér út í hérna?“ „Hún gæti orðið okkar langbesti leikmaður“ Breytingar boðaðar í Garðabæ Davíð Smári hættur hjá Njarðvík Rúnar Páll kynnti teymið sitt Ólafur Ingi hættur með Blika „Virkaði öfugt við það sem hann vonaðist til“ Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Sjá meira