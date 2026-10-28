Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði eitt marka Malmö í 3-0 útisigri á Halmstad í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Íslenski framherjinn kom inn á völlinn sem varamaður og skoraði þriðja mark liðsins sjö mínútum seinna.
Jovan Milosavljevic og Sead Hakšabanovic höfðu komið Malmö í 2-0 á fyrstu tólf mínútum leiksins.
Malmö er í sjöunda sæti deildarinnar með 40 stig, einu stigi frá sjötta sætinu en níu stigum frá þriðja sætinu.
Þetta var langþráð mark hjá Daníel eða það fyrsta í sænsku deildinni á tímabilinu en þetta var leikur númer átján hjá honum. Þetta var fyrsta deildarmark hans síðan Daníel skoraði í sigurleik á GAIS í nóvember í fyrra.