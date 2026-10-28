Kvennalið Bayern München hefur enn ekki tapað leik á tímabilinu og það breyttist ekki í kvöld þrátt fyrir erfiða byrjun í leik í Meistaradeildinni.
Glódís Perla Viggósdóttir og félagar í Bayern gerðu 2-2 jafntefli við Real Madrid á heimavelli sínum eftir að hafa lent 0-2 undir á fyrstu 22 mínútum leiksins.
Bæjarar minnkuðu muninn á 30. mínútu og skoruðu svo jöfnunarmark á 52. mínútu.
Bayern hefur nú leikið þrettán fyrstu leiki tímabilsins án þess að tapa en þetta var annað jafntefli liðsins í þessum leikjum.
Athenea del Castillo og Lineth Beerensteyn komu Real í 2-0 með mörkum á 7. og 22. mínútu en Edna Imade minnkaði muninn og Momoko Tanikawa skoraði svo jöfnunarmarkið.
Glódís Perla lék allan leikinn í miðri vörninni en ekki með sama miðvörð sér við hlið. Hin sænska Magdalena Eriksson leysti hina kanadísku Vanessu Gilles af í hálfleik.
Bayern er með tvö jafntefli og einn sigur í fyrstu þremur leikjum sínum í Meistaradeildinni en Real Madrid hefur þurft að sætta sig við jafntefli í öllum sínum þremur leikjum.