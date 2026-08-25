Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman

Það var líf og fjör á Menningarnótt þegar fatahönnuðurinn Hildur Yeoman bauð í árlegt götudanspartý fyrir utan verslun sína á Laugavegi 7. Plötusnúðurinn Dóra Júlía hélt uppi stuðinu á meðan gestir og gangandi virkan þátt í gleðinni og lét fólk rigninguna ekki stoppa stemminguna.
Hildur Yeoman hannar föt fyrir konur af öllum stærðum og gerðum og leggur metnað í að skapa umhverfi sem rúmar alla. Tónlist hefur alltaf skipað stóran sess hjá Yeoman, merkið unnið mikið með dönsurum í gegnum tíðina og hefur Hildur haldið árlegt danspartý á Menningarnótt síðustu ár þar sem hún hefur fengið öfluga dansara til að taka þátt með sér í glöðinni.
Að þessu sinni fékk hún til liðs við sig marga af færustu dönsurum landsins, þau Írisi Ásmundardóttur, Ingu Maríu Olsen, Margréti Hörn Jóhannsdóttur, Marinó Mána Mabazza, Nezu Dapcevic og Rebekku Guðmundsdóttir.
„Við elskum Menningarnótt og það er alltaf svo skemmtilegt að taka þátt í deginum,“ segir Hildur. „Það er svo gaman að sýna hönnunina í öðru samhengi, þar sem flíkurnar fá að njóta sín á óhefðbundnum vettvangi og í hreyfingu.“
Ljósmyndarinn Eygló Gísladóttir fangaði stemminguna í partýinu á Menningarnótt og sjá má ljósmyndirnar hér að neðan: