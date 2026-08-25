Menning

Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Hildur Yeoman hélt sitt árlega danspartý á Menningarnótt.
Hildur Yeoman hélt sitt árlega danspartý á Menningarnótt. Eygló Gísladóttir

Það var líf og fjör á Menningarnótt þegar fatahönnuðurinn Hildur Yeoman bauð í árlegt götudanspartý fyrir utan verslun sína á Laugavegi 7. Plötusnúðurinn Dóra Júlía hélt uppi stuðinu á meðan gestir og gangandi  virkan þátt í gleðinni og lét fólk rigninguna ekki stoppa stemminguna.

Hildur Yeoman hannar föt fyrir konur af öllum stærðum og gerðum og leggur metnað í að skapa umhverfi sem rúmar alla. Tónlist hefur alltaf skipað stóran sess hjá Yeoman, merkið unnið mikið með dönsurum í gegnum tíðina og hefur Hildur haldið árlegt danspartý á Menningarnótt síðustu ár þar sem hún hefur fengið öfluga dansara til að taka þátt með sér í glöðinni. 

Að þessu sinni fékk hún til liðs við sig marga af færustu dönsurum landsins, þau Írisi Ásmundardóttur, Ingu Maríu Olsen, Margréti Hörn Jóhannsdóttur, Marinó Mána Mabazza, Nezu Dapcevic og Rebekku Guðmundsdóttir.

„Við elskum Menningarnótt og það er alltaf svo skemmtilegt að taka þátt í deginum,“ segir Hildur. „Það er svo gaman að sýna hönnunina í öðru samhengi, þar sem flíkurnar fá að njóta sín á óhefðbundnum vettvangi og í hreyfingu.“

Ljósmyndarinn Eygló Gísladóttir fangaði stemminguna í partýinu á Menningarnótt og sjá má ljósmyndirnar hér að neðan:

Dansararnir einkar glæsilegir.Eygló Gísladóttir

Dóra Júlía þeytti skífum.Eygló Gísladóttir

Bleytan stoppaði ekki dansinn.Eygló Gísladóttir

Draumey Yeoman, dóttir Hildar og Daníels, í geggjuðum pels með kanínueyru Dóru Júlíu.Eygló Gísladóttir

Dansarinn Margrét Hörn Jóhannsdóttir glæsileg í grænum kjól.Eygló Gísladóttir

Þórgunnur Lára Gunnarsdótir, verslunarstjóri Yeoman, í góðum fíling.Eygló Gísladóttir

Grafíski hönnuðurinn Þura Stína með dóttur sinni og Stormi Björnssyni.Eygló Gísladóttir

Marínó Máni og Inga María Olsen tjúttuðu.Eygló Gísladóttir

Frænkurnar Elsa Yeoman, Hildur Yeoman & Kristín Yeoman.Eygló Gísladóttir

Marínó Máni og Margrét Hörn stigu nokkur spor.Eygló Gísladóttir

Marínó sveiflar Margréti.Eygló Gísladóttir

Fjöldi ferðamanna stoppaði til að fylgjast með.Eygló Gísladóttir

Krakkarnir tóku þátt í gleðinni.Eygló Gísladóttir

Stormur Björnsson er rísandi stjarna.Eygló Gísladóttir

Förðunarfræðingurinn Ísak Freyr Helgason og Ingibjörg Kjartansdóttir, móðir Hildar Yeoman.Eygló Gísladóttir

Marínó Máni og Margrét Hörn glæsileg í rigningunni.Eygló Gísladóttir

Hildur Yeoman með Dóru Júlíu plötusnúð og öllum glæsilegu dönsurunum.Eygló Gísladóttir

Dóra Júlía í fíling.Eygló Gísladóttir

Þessar glæsilegu konur stoppuðu til að fylgjast með.Eygló Gísladóttir

Dansarinn Marínó Máni og leikarinn Oddur Júlíusson.Eygló Gísladóttir

Guðrún Margrét og Sigurbjörg Sigurpálsdóttir.Eygló Gísladóttir

Nína Tryggvadóttir og Sara Kamban, starfsmenn Yeoman.Eygló Gísladóttir

Systurnar Karin og Irena Sveinsdætur. Eygló Gísladóttir

Tristan Alex lét sig ekki vanta.Eygló Gísladóttir

Nína Tryggvadóttir og Hildur Yeoman.Eygló Gísladóttir

Marínó reynir við limbóið.Eygló Gísladóttir

Magga Magnúsdóttir, starfsmaður Yeoman og dóttir Sólveigar Önnu verkalýðsfrömuðar. Eygló Gísladóttir

Dóra Júlía, Stormur Björnsson og Draumey Daníelsdóttir Yeoman.Eygló Gísladóttir

Inga María og Margrét Hörn svakapæjur.Eygló Gísladóttir

Marínó Máni og Inga María Olsen tjúttuðu.Eygló Gísladóttir

Dansarar í fötum frá Yeoman stigu trylltan dans.Eygló Gísladóttir
Menningarnótt Tíska og hönnun Dans Reykjavík


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