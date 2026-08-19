Þegar nýtt orgel var tekið í notkun í Grensáskirkju fyrr á árinu ákvað söfnuðurinn að færa Hallgrímskirkju í Saurbæ gamla orgelið. Um páskana var orgelið tekið í notkun í Saurbæ og síðasta sunnudag var haldin sameiginleg mess safnaðanna þar sem gjöfinni var formlega fylgt úr hlaði.
Orgelið er frá þýska framleiðandanum Steinmayer, kom fyrst til landsins árið 1970 og bættu dönsku orgelsmiðirnir Bruno Christensen & Sönner síðar einni bassarödd við orgelið. Það var notað til margra ára í helgihaldi Grensássóknar þar til nýtt orgel var tekið í notkun og var í kjölfarið ákveðið að gefa því nýtt líf í Hallgrímskirkju í Saurbæ.
Að lokinni messu í Grensáskirkju sunnudaginn 16. ágúst síðastliðinn hélt hátt í þrjátíu manna hópur fólks úr söfnuðinum í ferð í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd til að fylgja orgelgjöfinni úr hlaði. Sameiginleg messa Grensássafnaðar og safnaðarins í Hallgrímskirkju fór fram af þessu tilefni klukkan 14 þann daginn.
Erik Pálsson, formaður sóknarnefndar Grensáskirkju, flutti ávarp við helgihaldið og afhenti formanni sóknarnefndar Hallgrímskirkju í Saurbæ innrammað skjal með texta um orgelið og gjöfina.
Hópurinn samanstóð meðal annars af kirkjukór Grensáskirkju, Ástu Haraldsdóttur organista, fulltrúum sóknarnefndar og safnaðarins. Séra Þorvaldur Víðisson, sóknarprestur Grensáskirkju tók þátt í helgihaldinu, sem séra Þráinn Haraldsson og séra Ólöf Margrét Snorradóttir leiddu, og lék Gréta Zimsen á fiðlu ásamt Rósu Jóhannesdóttur. Margrét Bóasdóttir fyrrum söngmálastjóri þjóðkirkjunnar stjórnaði sameiginlegum kór heimamanna og kirkjukórs Grensáskirkju við undirleik Ástu organista.
Að loknu helgihaldinu bauð sóknarnefndin og heimafólk upp á messukaffi í prestssetrinu í Saurbæ í blíðskapar veðri þar sem Hvalfjörðurinn skartaði sínu fegursta.