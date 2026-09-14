Það var líf og fjör á fjögurra sýninga opnun á Listasafni Árnesinga um helgina og margt um manninn. Meðal gesta voru kanónurnar og myndlistarkonurnar Kristín Gunnlaugsdóttir og Steina Vasulka, rithöfundurinn og skáldið Elísabet Jökulsdóttir og Kristín Á. Árnadóttir, fyrrum sendiherra í Vínarborg.
Í haust er boðið upp á fjórar sýningar á Listasafni Árnesinga. Þær heita Tengsl II, Gullni hringurinn, Satt / Ósatt og Sýning úr safneign.
Áhugi á þeirri merkingarsköpun sem verður til í tengslum manneskju við umhverfi sitt er sameiginlegur snertiflötur milli sýninganna.
„Þegar landslag er skimað berst það áhorfandanum gegnum síu persónulegrar skynjunar og sjónarhorns. Það sama er uppi á teningnum þegar við hlýðum á tungumál eða upplifum lífið í hversdagsleika sínum. Sem túlkendur höfum við áhrif á það hvernig heimurinn birtist okkur,“ stendur í fréttatilkynningu frá safninu en sýningarnar standa til 23. desember næstkomandi.
Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni: