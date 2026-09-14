Menning

Kanónur komu saman í Hvera­gerði

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Listamenn sýningarinnar TENGSL II á Listasafni Árnesinga voru í góðum gír um helgina ásamt Kristínu safnsstjóra, Rut og Kristínu Á. Árnadóttur fyrrum sendiherra í Vínarborg.
Listamenn sýningarinnar TENGSL II á Listasafni Árnesinga voru í góðum gír um helgina ásamt Kristínu safnsstjóra, Rut og Kristínu Á. Árnadóttur fyrrum sendiherra í Vínarborg. Listasafn Árnesinga

Það var líf og fjör á fjögurra sýninga opnun á Listasafni Árnesinga um helgina og margt um manninn. Meðal gesta voru kanónurnar og myndlistarkonurnar Kristín Gunnlaugsdóttir og Steina Vasulka, rithöfundurinn og skáldið Elísabet Jökulsdóttir og Kristín Á. Árnadóttir, fyrrum sendiherra í Vínarborg. 

Í haust er boðið upp á fjórar sýningar á Listasafni Árnesinga. Þær heita Tengsl II, Gullni hringurinn, Satt / Ósatt og Sýning úr safneign. 

Áhugi á þeirri merkingarsköpun sem verður til í tengslum manneskju við umhverfi sitt er sameiginlegur snertiflötur milli sýninganna.

„Þegar landslag er skimað berst það áhorfandanum gegnum síu persónulegrar skynjunar og sjónarhorns. Það sama er uppi á teningnum þegar við hlýðum á tungumál eða upplifum lífið í hversdagsleika sínum. Sem túlkendur höfum við áhrif á það hvernig heimurinn birtist okkur,“ stendur í fréttatilkynningu frá safninu en sýningarnar standa til 23. desember næstkomandi.

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnuninni:

Ingimar Guðmundsson bæjarstjóri Hveragerðisbæjar opnaði sýningarnar. Með honum er Rut Marrow verkefnastjóri.Listasafn Árnesinga
Þessir glæsilegu listunnendur virtu verk Halldórs Ragnarssonar fyrir sér en hann er með sýninguna Satt / Ósatt.Listasafn Árnesinga
Myndlistarkonan Brigi fyrir framan verkin sín á sýningunni Tengsl II.Listasafn Árnesinga
Kristín Gunnlaugsdóttir á verk á sýningunni tengsl og brosir hér með Elísabetu Jökulsdóttur.Listasafn Árnesinga
Lukas og Weronika.Listasafn Árnesinga
Cecile C. Ragnheiðardóttir, forstöðumaður Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar, með Weroniku. Listasafn Árnesinga
Listakonan Steina Vasulka og Aymen Gharbi frá Túnis.Listasafn Árnesinga
Gestir á sýningunni Gullni hringurinn.Listasafn Árnesinga
Sigríður Rut Marrow ræddi við gesti sýningarinnar.Listasafn Árnesinga
Árni Ben hér með Steinu og öðrum gestum.Listasafn Árnesinga
Listamenn og starfsmenn Listasafns Árnesinga.Listasafn Árnesinga
Kristín Scheving, Kristín Ásta og Ásdís Spano.Listasafn Árnesinga

Konurnar sem standa að sýningunni Tengsl II með Kristínu Scheving safnstjóra LÁ, Rut og Kristínu fyrrum sendiherra.Listasafn Árnesinga

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