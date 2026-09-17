Menning

Frægir í fjöri yfir fram­tíðinni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Halldór Laxness Halldórsson, Hilmar Guðjónsson og Bergur Ebbi Benediktsson voru í góðum gír á fyrirlestraröðinni Stóra breytingin.
Halldór Laxness Halldórsson, Hilmar Guðjónsson og Bergur Ebbi Benediktsson voru í góðum gír á fyrirlestraröðinni Stóra breytingin. Víðir Björnsson

Það var líf og fjör í Grósku í gærmorgun þegar alls konar fólk úr ólíkum áttum samfélagsins kom saman í morgunbolla og ýmsar skemmtilegar hugleiðingar um framtíðina yfir morgunbollanum. Bergur Ebbi fór meðal annars á kostum og vinur hans, uppistandarinn Dóri DNA, lét sig ekki vanta.

Um var að ræða fyrsta fyrirlestur vetrarins hjá Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, Stóra breytingin, þar sem fjallað var um breytingar og framtíðina. Spurningarnar voru meðal annars: Hvaða breytingar eru í vændum og hvernig getum við undirbúið okkur sem best fyrir það sem tekur við?

Christian Bason, Ph.D, sérfræðingur, rithöfundur og fyrirlesari sem er þekktur fyrir frumkvöðlastarf á sviði nýsköpunar og hönnunar, steig á stokk og sömuleiðis Bergur Ebbi Benediktsson, framtíðarfræðingur og rithöfundur, sem hefur um árabil fjallað um áhrif tæknibreytinga, tíðaranda og breyttra samfélagsgilda á líf okkar og sjálfsmynd.

Í kjölfarið hófust umræður um framtíðina sem Christian og Bergur Ebbi tóku þátt í ásamt Selmu Rut Þorsteinsdóttur, yfirsköpunarstjóra hjá auglýsingastofunni Pipar og formanni Sambands íslenskra auglýsingastofa, og Halldóru Vífilsdóttur, arkitekt og framkvæmdastjóra Nordic Office of Architecture. Bergur Finnbogason, sköpunarstjóri hjá Fenris Creation, leiddi umræðurnar.

Christian Bason er danskur stjórnmálafræðingur og hönnunarhugsuður sem er þekktur fyrir frumkvöðlastarf í nýsköpun og hönnun innan opinbera geirans og í atvinnulífi, fyrst sem stjórnandi MindLab og síðar forstjóri Danish Design Center. Hann hefur um árabil starfað á alþjóðavettvangi við hönnun, nýsköpun, leiðtogastarf og umbreytingar í samfélaginu.

Í dag er Bason meðstofnandi Transition Collective auk þess að vera vinsæll fyrirlesari og ráðgjafi um sjálfbærar umbreytingar, leiðtogahæfni og opinbera nýsköpun. Hann er höfundur og meðhöfundur fjölmargra bóka og er með doktorsgráðu frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn.

Hér má sjá vel valdar myndir frá morgungleðinni:

Nafnarnir Bergur Finnbogason og Bergur Ebbi í stuði.Víðir Björnsson
Hrafnkell Ásólfur Proppé og Borghildur Sturludóttir. Víðir Björnsson
Þura Stína Kristleifsdóttir og Þór Sigfússon.Víðir Björnsson
Steinunn Þórhallsdóttir, Sigrún Erla Sigurðardóttir og Kolbrún Vaka Helgadóttir.Víðir Björnsson
Stefanía Sigfúsdóttir og Pétur Geir myndlistarmaður.Víðir Björnsson
Halla Helgadóttir, Gunnþórunn Jónsdóttir og Helga Vigdís Árnadóttir.Víðir Björnsson
Kristrún Heiða Hauksdóttir og Arnhildur Pálmadóttir.Víðir Björnsson
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Miðstöðvar hönnunar og arkitektúr, opnar fyrirlesturinn.Víðir Björnsson
Kolbrún Vaka Helgadóttir, Hilmar Guðjónsson og Þorvaldur Davíð Kristjánsson.Víðir Björnsson
Rán Flygenring og Gunnar Vilhjálmsson.Víðir Björnsson
Helga Guðrún Vilmundardóttir og Þórhildur Helga Hallgrímsdóttir.Víðir Björnsson
Erla Grétarsdóttir og Íris Jónsdóttir.Víðir Björnsson
Bækur Bergs Ebba sem fjalla um hans vangaveltur um framtíðina.Víðir Björnsson
Bergur Ebbi fór á kostum með sínu erindi.Víðir Björnsson
Matthías Ásgeirsson og Hrafnkell Ásólfur Proppé.Víðir Björnsson
Gestir fylgdust einbeittir með fyrirlestrum.Víðir Björnsson
Emilía Borgþórsdóttir og Ingólfur Freyr Guðmundsson.Víðir Björnsson
Gunnar Vilhjálmsson og Bergur Finnbogason.Víðir Björnsson
Halldóra Vífilsdóttir og Selma Rut Þorsteinsdóttir.Víðir Björnsson
Nils Wiberg.Víðir Björnsson
Christian Bason flytur erindi fyrir gesti.Víðir Björnsson
Samkvæmislífið Nýsköpun Menning Arkitektúr Tíska og hönnun


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