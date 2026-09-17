Frægir í fjöri yfir framtíðinni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 17. september 2026 13:32 Halldór Laxness Halldórsson, Hilmar Guðjónsson og Bergur Ebbi Benediktsson voru í góðum gír á fyrirlestraröðinni Stóra breytingin. Víðir Björnsson Það var líf og fjör í Grósku í gærmorgun þegar alls konar fólk úr ólíkum áttum samfélagsins kom saman í morgunbolla og ýmsar skemmtilegar hugleiðingar um framtíðina yfir morgunbollanum. Bergur Ebbi fór meðal annars á kostum og vinur hans, uppistandarinn Dóri DNA, lét sig ekki vanta. Um var að ræða fyrsta fyrirlestur vetrarins hjá Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, Stóra breytingin, þar sem fjallað var um breytingar og framtíðina. Spurningarnar voru meðal annars: Hvaða breytingar eru í vændum og hvernig getum við undirbúið okkur sem best fyrir það sem tekur við? Christian Bason, Ph.D, sérfræðingur, rithöfundur og fyrirlesari sem er þekktur fyrir frumkvöðlastarf á sviði nýsköpunar og hönnunar, steig á stokk og sömuleiðis Bergur Ebbi Benediktsson, framtíðarfræðingur og rithöfundur, sem hefur um árabil fjallað um áhrif tæknibreytinga, tíðaranda og breyttra samfélagsgilda á líf okkar og sjálfsmynd. Í kjölfarið hófust umræður um framtíðina sem Christian og Bergur Ebbi tóku þátt í ásamt Selmu Rut Þorsteinsdóttur, yfirsköpunarstjóra hjá auglýsingastofunni Pipar og formanni Sambands íslenskra auglýsingastofa, og Halldóru Vífilsdóttur, arkitekt og framkvæmdastjóra Nordic Office of Architecture. Bergur Finnbogason, sköpunarstjóri hjá Fenris Creation, leiddi umræðurnar. Christian Bason er danskur stjórnmálafræðingur og hönnunarhugsuður sem er þekktur fyrir frumkvöðlastarf í nýsköpun og hönnun innan opinbera geirans og í atvinnulífi, fyrst sem stjórnandi MindLab og síðar forstjóri Danish Design Center. Hann hefur um árabil starfað á alþjóðavettvangi við hönnun, nýsköpun, leiðtogastarf og umbreytingar í samfélaginu. Í dag er Bason meðstofnandi Transition Collective auk þess að vera vinsæll fyrirlesari og ráðgjafi um sjálfbærar umbreytingar, leiðtogahæfni og opinbera nýsköpun. Hann er höfundur og meðhöfundur fjölmargra bóka og er með doktorsgráðu frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn. Hér má sjá vel valdar myndir frá morgungleðinni: Nafnarnir Bergur Finnbogason og Bergur Ebbi í stuði.Víðir Björnsson Hrafnkell Ásólfur Proppé og Borghildur Sturludóttir. Víðir Björnsson Þura Stína Kristleifsdóttir og Þór Sigfússon.Víðir Björnsson Steinunn Þórhallsdóttir, Sigrún Erla Sigurðardóttir og Kolbrún Vaka Helgadóttir.Víðir Björnsson Stefanía Sigfúsdóttir og Pétur Geir myndlistarmaður.Víðir Björnsson Halla Helgadóttir, Gunnþórunn Jónsdóttir og Helga Vigdís Árnadóttir.Víðir Björnsson Kristrún Heiða Hauksdóttir og Arnhildur Pálmadóttir.Víðir Björnsson Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Miðstöðvar hönnunar og arkitektúr, opnar fyrirlesturinn.Víðir Björnsson Kolbrún Vaka Helgadóttir, Hilmar Guðjónsson og Þorvaldur Davíð Kristjánsson.Víðir Björnsson Rán Flygenring og Gunnar Vilhjálmsson.Víðir Björnsson Helga Guðrún Vilmundardóttir og Þórhildur Helga Hallgrímsdóttir.Víðir Björnsson Erla Grétarsdóttir og Íris Jónsdóttir.Víðir Björnsson Bækur Bergs Ebba sem fjalla um hans vangaveltur um framtíðina.Víðir Björnsson Bergur Ebbi fór á kostum með sínu erindi.Víðir Björnsson Matthías Ásgeirsson og Hrafnkell Ásólfur Proppé.Víðir Björnsson Gestir fylgdust einbeittir með fyrirlestrum.Víðir Björnsson Emilía Borgþórsdóttir og Ingólfur Freyr Guðmundsson.Víðir Björnsson Gunnar Vilhjálmsson og Bergur Finnbogason.Víðir Björnsson Halldóra Vífilsdóttir og Selma Rut Þorsteinsdóttir.Víðir Björnsson Nils Wiberg.Víðir Björnsson Christian Bason flytur erindi fyrir gesti.Víðir Björnsson Samkvæmislífið Nýsköpun Menning Arkitektúr Tíska og hönnun Mest lesið „Bakkus nær ekki þeim verstu af okkur, virðist helst velja þá bestu“ Lífið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Karl Th. Birgisson er látinn Lífið „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ Tónlist Leiðir skilja hjá Siggu Dögg og Sævari Eyjólfs Lífið Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Bíó og sjónvarp Fóru áttatíu prósent fram úr áætlun Lífið Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Lífið samstarf Skorar á Kraft að jafna framlag sitt til neyðaraðstoðar á Gasa Lífið Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð Tónlist Fleiri fréttir Frægir í fjöri yfir framtíðinni Varkár Magga Bjarna fyllti Tjarnarbíó Kanónur komu saman í Hveragerði Eva Rún og Blær hljóta Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Skúli Tómas, Herbert og Ragnar í hörkustuði á Kjarval „Maður skynjaði eitthvað brothætt en það var hluti af sjarmanum“ Þórdís Zoëga sló í gegn í Kaupmannahöfn Svandís í ritstjórastól Kjánalegustu augnablikin í umræðunni um aðildarviðræður Rigningin stoppaði ekki stuðið hjá Yeoman Orgel Grensáskirkju fékk nýtt líf í Saurbæ Eitt myndband selji upp heilu lagerana Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Sjá meira